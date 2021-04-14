Легенда світового футболу поділився приголомшливим інсайдом.

Головний тренер "Баварії" Гансі-Дітер Флік влітку стане керманичем збірної Німеччини, де він замінить Йоахіма Льова, котрий йде у відставку після 15 років на чолі "Бундестім".

Про це повідомив у прямому ефірі Sky Germany зірковий в минулому німецький хавбек Лотар Маттеус, який був володарем Золотого м'яча.

"Це була остання гра Гансі Фліка в Лізі чемпіонів в якості тренера "Баварії". Він є основним кандидатом, щоб змінити Йоахіма Льова. Він прийме пропозицію влітку", - процитував Маттеуса авторитетний інсайдер Ронан Мерфі.

Нагадаємо, що 13 квітня "Баварія" склала повноваження чинного володаря трофею Ліги чемпіонів, поступившись ПСЖ.

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Гансі Флік: головні досягнення

Флік очолив команду по ходу минулого сезону, замінивши хорватського фахівця Ніко Ковача.

Йому одразу вдалося з "Баварією" у 2020 році зробити требл: в його послужному списку перемоги в таких турнірах як Ліга чемпіонів, чемпіонат Німеччини, Кубок Німеччини, Суперкубок УЄФА і Суперкубок Німеччини.

Флік вже працював у збірній Німеччині. У 2014 році він був першим асистентом Льова і допоміг команді стати чемпіонами світу.

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Автор: Будрін Артем