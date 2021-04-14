Чинний володар трофею склав свої повноваження.

ПСЖ й "Баварія" провели матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Він пройшов у Парижі й завершився перемогою німецького колективу. Проте в наступну стадію пройшли саме парижани.

Чинні володарі трофею, мюнхенці, мусили забивати мінімум два м'ячі задля проходу у наступну стадію. Команда Гансі Фліка агресивно почала зустріч, пресингуючи опонента, проте парижани не зніяковіли. Перша половина гри була відкритою в обидві сторони.

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Кіліан Мбаппе двічі небезпечно пробивав по воротах Мануеля Нойера, а також Неймар два рази ударив в каркас воріт: стійку та поперечину. "Рекордмейстери" відповіли своїми ударами Сане, Мюллера й Алаби. Але пощастило забити у першому таймі нападнику мюнхенців Еріку-Максиму Чупо-Мотінгу, який знову вразив ворота колишнього клубу. Цього разу влучним пострілом голови камерунець "розмочив" сітку воріт Кейлора Наваса.

У другому таймі колективи знову обмінювалися небезпечними випадами, але вже без забитих голів. Таким чином, поєдинок завершився мінімальною перемогою "Баварії", проте коштом голу на виїзді парижани пройшли до 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

ПСЖ - "Баварія" - 0:1 (перший матч - 3:2)

Гол: Чупо-Мотінг, 41

"Баварія": Нойер, Боатенг, Павар, Кімміх, Сане, Чупо-Мотінг (Мартінес, 85), Девіс (Мусіала, 70), Ернандес, Мюллер, Алаба, Коман.

ПСЖ: Навас, Кімпембе, Паредес, Мбаппе, Неймар, Ді Марія (Еррера, 88), Данілу, Діалло (Баккер, 58), Дракслер (Кін, 71), Гує, Дагба.

Відеоогляд матчу від Volia Sport.

ПСЖ - "Баварія": підсумки матчу

Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored.com став захисник "Баварії" Люка Ернандес (оцінка 8,1).

"Баварія" не програє у виїзних поєдинках Ліги чемпіонів вже 18 матчів поспіль.

Давід Алаба провів за "Баварію" свій 425-й матч. Таким чином, він повторив рекорд Франка Рібері за найбільшою кількістю поєдинків у футболці "Рекордмейстерів" серед легіонерів.

Ерік Чупо-Мотінг забив за "Баварію" в ЛЧ два голи. Це на один більше, ніж він забив за 10 матчів у складі свого колишнього клубу - ПСЖ.

ПСЖ у 1/2 Ліги чемпіонів зіграє з переможцем пари "Манчестер Сіті" - "Боруссія" (Дортмунд).

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Автор: Будрін Артем