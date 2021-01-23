Журналіст заявив, що зневажає екс-гравця збірної України.

Журналіст Дмитро Гордон у грубій формі висловився на адресу екс-футболіста збірної України Ярослава Ракицького, який виступає за російський "Зеніт".

Про це він сказав в інтерв'ю YouTube-каналу oSporteTV.

"Що стосується переходу Ракицького в пітерський "Зеніт", це його особиста справа. Чи подобається це мені? Ні. Я його зневажаю за це. Знаєте, словом "зрадник" я не хочу розкидатися. Він зробив свій вибір.

У нас є українські артисти, які після анексії Криму поїхали в Росію співати свої пісеньки на кремлівських концертах. Чи подобається мені це? Ні. Чи вважаю я їх зрадниками? Так, вважаю. Чи зневажаю я їх за це? Зневажаю. Чи мають вони на це право? Мають. Це демократія. Чи треба їх за це цькувати в Україні? Не треба! І Ракицького теж цькувати не треба!",- сказав Гордон.

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Гордон підкреслив, що перехід у "Зеніт" - це "особистий вибір" Ракицького. Також він висловив думку, що Ракицький "може, вважає, що Росія права".

"У нас є багато людей в Україні, які щиро люблять "руський мир" і Путіна. Вони вважають, що Путіну потрібно бути більш рішучим і приєднати Україну до Росії. У нас є 10-15%, які так думають. Це нормальна історія. Що, треба репресувати їх, вислати, розстріляти? Ні. Їх треба намагатися переконувати цивілізованими методами, доказовою базою і так далі", - сказав Гордон.

Наостанок журналіст образив Ракицького:

"Мені здається, що він довбой*б! Але це моя особиста думка, я її нікому не нав'язую. Вважаю, коли Росія так вчинила з Україною, не можна їхати і грати за російські клуби. Ну не можна! Але це моя думка, я можу помилятися".

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Автор: Антон Дудар