39-річний фахівець готовий переїхати до Німеччини.

Знаменитий екс-футболіст мадридського "Реала" та збірної Іспанії Хабі Алонсо готовий очолити менхенгладбаську "Боруссію".

Про це повідомляє Sportbild.

Починаючи з сезону 2021/2022 Алонсо стане керманичем німецького колективу. Іспанець замінить на цій посаді Марко Розе, який з нового сезону переїде до Дортмунду й очолить іншу "Боруссію".

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Одним з критеріїв чому керівництво "жеребців" зробило вибір на користь кандидатури Алонсо стало знання тренером німецької мови. Хабі відіграв у мюнхенській "Баварії" три сезони й вивчив на пристойному рівні мову країни.

Заради переїзду до Німеччини, Алонсо покине іспанський "Реал Сосьєдад", де він тренує другу команду з 2019 року.

Нагадаємо, що донецький "Шахтар" ганебно програв команді з Менхенгладбаху минулої осені в Лізі чемпіонів. За підсумками двох поєдинків "гірники" капітулювали з рахунком 10:0. В 1/8 фіналу "Боруссія" поступилася "МанСіті", де виступає українець Олександр Зінченко.

Хабі Алонсо: досягнення протягом кар'єри футболіста

За свою кар'єру іспанець зіграв 689 поєдинків, забив 43 голи та віддав 58 гольових передач.

У складі "Ліверпуля" й "Реалу" Алонсо ставав переможцем Ліги чемпіонів. В його колекції два кубки ЛЧ.

З рідною збірною Іспанії Алонсо був дворазовим чемпіоном Європи - у 2008 та 2012 роках, а також чемпіоном світу у 2010 році.

Хабі тричі ставав чемпіоном Німеччини з "Баварією", а також чемпіоном Іспанії з "Реалом".

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Автор: Будрін Артем