Знаменитий екс-футболіст мадридського "Реала" та збірної Іспанії Хабі Алонсо готовий очолити менхенгладбаську "Боруссію".
Про це повідомляє Sportbild.
Починаючи з сезону 2021/2022 Алонсо стане керманичем німецького колективу. Іспанець замінить на цій посаді Марко Розе, який з нового сезону переїде до Дортмунду й очолить іншу "Боруссію".
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Одним з критеріїв чому керівництво "жеребців" зробило вибір на користь кандидатури Алонсо стало знання тренером німецької мови. Хабі відіграв у мюнхенській "Баварії" три сезони й вивчив на пристойному рівні мову країни.
Заради переїзду до Німеччини, Алонсо покине іспанський "Реал Сосьєдад", де він тренує другу команду з 2019 року.
Нагадаємо, що донецький "Шахтар" ганебно програв команді з Менхенгладбаху минулої осені в Лізі чемпіонів. За підсумками двох поєдинків "гірники" капітулювали з рахунком 10:0. В 1/8 фіналу "Боруссія" поступилася "МанСіті", де виступає українець Олександр Зінченко.
Хабі Алонсо: досягнення протягом кар'єри футболіста
- За свою кар'єру іспанець зіграв 689 поєдинків, забив 43 голи та віддав 58 гольових передач.
- У складі "Ліверпуля" й "Реалу" Алонсо ставав переможцем Ліги чемпіонів. В його колекції два кубки ЛЧ.
- З рідною збірною Іспанії Алонсо був дворазовим чемпіоном Європи - у 2008 та 2012 роках, а також чемпіоном світу у 2010 році.
- Хабі тричі ставав чемпіоном Німеччини з "Баварією", а також чемпіоном Іспанії з "Реалом".
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