44-річний наставник йде за новим викликом.

Німецький фахівець Марко Розе з сезону 2021/22 очолить дортмундську "Боруссію".

Про це у себе в офіційному Twitter повідомила менхенгладбаська "Боруссія".

Нагадаємо, що в поточному сезоні Розе разом з "Гладбахом" в Лізі чемпіонів принизив донецький "Шахтар" 10:0 за підсумками двох матчів. На стадії 1/8 "жеребці" зіграють проти "Манчестер Сіті".

Читайте такожІконічний дизайн: знаменита німецька компанія представила офіційний м'яч фіналу Ліги чемпіонів-2020/21

Німецький спеціаліст з 2019 року очолює менхенгладбаську "Боруссію". До цього працював у "Ред Булл" (Зальцбург), де ставав чемпіоном Австрії двічі поспіль.

Нагадаємо, що дортмундці звільнили Люсьєна Фавра після того, як його підопічні ганебно програли "Штутгарту" в Бундеслізі з рахунком 1:5. Тимчасово виконуючий обов'язки головного тренера "джмелів" Едін Терзіч не переконав керівництво продовжити з ним контракт.

Читайте також:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Будрін Артем