Німецький фахівець Марко Розе з сезону 2021/22 очолить дортмундську "Боруссію".
Про це у себе в офіційному Twitter повідомила менхенгладбаська "Боруссія".
Нагадаємо, що в поточному сезоні Розе разом з "Гладбахом" в Лізі чемпіонів принизив донецький "Шахтар" 10:0 за підсумками двох матчів. На стадії 1/8 "жеребці" зіграють проти "Манчестер Сіті".
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Німецький спеціаліст з 2019 року очолює менхенгладбаську "Боруссію". До цього працював у "Ред Булл" (Зальцбург), де ставав чемпіоном Австрії двічі поспіль.
Нагадаємо, що дортмундці звільнили Люсьєна Фавра після того, як його підопічні ганебно програли "Штутгарту" в Бундеслізі з рахунком 1:5. Тимчасово виконуючий обов'язки головного тренера "джмелів" Едін Терзіч не переконав керівництво продовжити з ним контракт.
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