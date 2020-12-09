"Шахтар" чекає гра з італійським грандом на виїзді.

9 грудня на стадіоні Джузеппе Меацца в Мілані відбудеться вирішальний матч 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між "Інтером" і "Шахтарем".

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Інтер - Шахтар.

Інтер - Шахтар: де дивитися матч

"Шахтар"

Відзначимо, що ситуація в групі В перед вирішальними матчами склалася вкрай непроста і складна. Всі чотири колективи мають шанси вийти в плей-офф, а три з них ще й ризикують залишитися без євровесни – "Боруссія" М лідирує, маючи вісім очок в активі, у "Шахтаря" і "Реала" по сім, а "Інтер" набрав п'ять залікових балів.

За підсумками останнього туру "Шахтар" може як продовжити боротьбу в Лізі чемпіонів, так і вийти в Лігу Європи, так і взагалі вилетіти з єврокубків. "Гірникам" для потрапляння в 1/8 фіналу ЛЧ необхідно перемагати "Інтер", або ж грати внічию і сподіватися на аналогічний результат у паралельному матчі групи В.

Наразі гравці "Шахтаря" знаходяться в непоганій формі і повинні бути в гарному настрої: в останньому турі УПЛ вони розім'ялися на скромному "Мінаї", відправивши в його ворота п'ять м'ячів. Зараз "гірники" займають друге місце в чемпіонаті, маючи в своєму активі 26 залікових пунктів.

Інтер - Шахтар: прогноз букмекерів

"Інтер"

У "Інтера" ж ситуація в групі ще складніша, ніж у "Шахтаря": вони набрали 5 очок і замикають квартет В. Але від того ціль на гру тільки одна - треба перемагати, і при цьому сподіватися, що "Реал" і "Боруссія" М не скатають нічию (вона відправить "Інтер" в ЛЄ навіть в результаті успіху міланців). До речі, про можливість такого "договірняка" напередодні писати ЗМІ, але тренер італійців Антоніо Конте заявив, що не вірить у подібне.

У Серії А "Інтер" на вихідних здобув чергову домашню перемогу над "Болоньєю" (3:1). Він набрав 21 очко за підсумками десяти турів і займає друге місце в турнірній таблиці.

Хто не зіграє в матчі?

У "Шахтаря" перед матчем серйозні проблеми з кадрами. До відсутності Коноплянки, Ісмаїлі і Корнієнка вже можна було б звикнути, але в Мілан також не полетіли Мораєс, Фернандо і Кривцов – вони так і не встигли відновитися від травм. Дискваліфікованих у складі "гірників" немає.

"Інтер" також не залишився без втрат. Барелла отримав травму щиколотки на тренуванні і ризикує не вийти на поле, а Артуро Відаль точно не зіграє – чилієць пошкодив м'яз стегна. Крім того, в лазареті давно знаходяться Наінголлан, Весіно і Коларов.

Орієнтовні склади

"Інтер": Ханданович, Шкріньяр, Бастоні, Де Врей, Хакімі, Гальярдіні, Сенсі, Брозович, Янг, Мартінес, Лукаку

"Шахтар": Трубін, Додо, Бондар, Вітао, Матвієнко, Степаненко, Коваленко, Тете, Марлос, Соломон, Тайсон

Слова перед матчем

Головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру:

"Я вважаю за краще думати про перемоги, які були у нас з "Реалом", ніж про поразки з "Боруссією" М. Жоден з цих результатів не вплине на нашу гру. Наша концентрація повністю на грі з "Інтером". Все, що було до цього, нас не цікавить. Ми прекрасно знаємо, що ми в групі, де всі команди претендують на 1/8. Як ми пройдемо "Інтер"? Також як він хоче пройти через нас. З повною віддачею в грі, амбіціями, уважністю і бажанням бути в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Перш за все ми повинні бути акуратні в нашій обороні. Також повинні виконувати необхідний обсяг роботи в обороні і частіше добиратися до чужої штрафної. Я відчуваю, що мої гравці відчувають себе впевнено психологічно. Ми вже відпрацювали повністю все, що пов'язано з грою. Нам залишилося уточнити лише деякі деталі".

Головний тренер "Інтера" Антоніо Конте:

"Цей матч не буде схожим на нашу першу зустріч з "Шахтарем" в цьому розіграші. Зараз нам треба обов'язково заробляти три очки, хоча ситуація в півзахисті у нас не найкраща. Доведеться провести аналіз і знайти найкращий варіант. Я не переживаю про матч "Реал" - "Боруссія" М, тому що мова про Лігу чемпіонів і серйозні команди. Сподіваюся, медіа теж не будуть роздувати історію про їх можливу домовленість. Нам треба просто виходити і грати з "Шахтарем", думати лише про те, щоб здолати серйозного суперника. У них хороша техніка, швидкість. Грати з "Шахтарем" непросто. Ми зустрічаємося вже втретє, і кожен раз це окрема історія. Але у нас немає іншого вибору - треба перемагати".

Арбітр

Матч між "Інтером" і " Шахтарем" розсудить ненависний для українських уболівальників словенський арбітр Славко Вінчіч. У 2017-му він став однією з головних причин вильоту "Шахтаря" з Ліги Європи.

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Автор: Олег Давигора