Донецький "Шахтар" без проблем здолав "Минай".

Донецький "Шахтар" розгромив "Минай" у матчі

УПЛ онлайн: розклад і результати матчів 12-го туру Чемпіонату України з футболу

12-го туру української Прем'єр-ліги. Зустріч, що проходила в Києві на НСК "Олімпійський", завершилася з рахунком 5:1 на користь "гірників".

СТАТИСТИКА МАТЧУ

Чинний чемпіон вийшов вперед на 20-й хвилині завдяки автоголу Олега Допілки. Через хвилину рахунок вже був 2:0 - результативним ударом відзначився Фернандо.

На 29-й хвилині Манор Соломон забив у ворота гостей третій м'яч, проте через шість хвилин "Минай" відповів голом Анатолія Нурієва.

У дебюті другого тайму Микола Матвієнко знову зробив рахунок розгромним. Незабаром, а саме на 55-й хвилині, гості могли вдруге засмутити "Шахтар", але Нурієв ударом з пенальті відправив м'яч у поперечину.

На 72-й хвилині було поставлено крапку в матчі - після удару Богдана В'юнника і рикошету від Максима Лопиренка м'яч влетів у ворота "Миная". Так був забитий другий автогол у матчі.

"Шахтар" - "Минай" - 5:1

Голи: Допілка, 20 (авт.), Фернандо, 21, Соломон, 30, Матвієнко, 49, Лопиренок, 73 (авт.) - Нурієв, 35

На 55-й хвилині Анатолій Нурієв ("Минай") не забив пенальті (перекладина).

"Шахтар": Трубін, Матвієнко, Вітао (Степаненко, 80), Бондар, Болбат, Алан Патрік (Коваленко, 70), Майкон, Тайсон (В'юнник, 70), Маркос Антоніо (Тете, 70), Соломон, Фернандо (Марлос, 65).

"Минай": Каніболоцький, Саків (Малепе, 77), Лопиренок, Допілка (Матич, 61), Маембе, Піняшко, Голодюк (Знижко, 71), Ткачук (Хахльов, 71), Нурієв (Карноза, 61), Шиндер, Кожанов.

Українська Прем'єр-ліга: 12-й тур

12-й тур УПЛ пройде з 5 по 6 грудня: де дивитися матчі по ТБ.

У першому матчі туру Львів удев'ятьох втримав нічию в матчі проти Інгульця.

"Шахтар" (26 очок) обійшов київське "Динамо" в турнірній таблиці і вийшов у лідери. "Минай" (9 балів) знаходиться на 11-му місці.

У зоні вильоту йде "Рух", у якого в активі 6 очок.

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Автор: Олег Давигора