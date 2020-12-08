Доля "Шахтаря" в єврокубках вирішиться за підсумками матчу в Мілані.

9 грудня донецький "Шахтар" у 6-му турі групового етапу Ліги чемпіонів зіграє з "Інтером". Матч пройде на "Джузеппе Меацца" в Мілані.

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Інтер - Шахтар.

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Інтер - Шахтар: де дивитися матч онлайн

Пряму трансляцію матчу "Інтер" - "Шахтар" можна буде подивитися на телеканалі "Футбол 2".

Також протистояння італійського та українського клубів буде доступне для перегляду за передплатою на медіасервісі "MEGOGO".

Початок зустрічі - о 22.00.

"Інтер" - "Шахтар": перед матчем

Перед останнім туром всі чотири команди групи G зберігають шанси на вихід в плей-офф Ліги чемпіонів. У "Боруссії" Менхенгладбах - 8 очок, у "Шахтаря" і "Реала" - по 7 очок ("гірники" вище в таблиці за рахунок переваги в особистих зустрічах), а у "Інтера" - 5.

За підсумками останнього туру "Шахтар" може як продовжити боротьбу в Лізі чемпіонів, так і вийти в Лігу Європи, так і взагалі вилетіти з єврокубків.

Зустріч "Шахтаря" і "Інтера" в першому колі завершилася без забитих голів - 0:0.

Також цього року команди зустрічалися в півфіналі Ліги Європи - тоді міланський клуб розгромив "гірників" з рахунком 5:0.

Перед цим матчем "Шахтар" в УПЛ розгромив "Минай" з рахунком 5:1, а "Iнтер" e Серії А виграв у "Болоньї" (3:1).

Судити матч "Інтера" і "Шахтаря" буде ненависний для українських уболівальників рефері.

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Автор: Антон Дудар