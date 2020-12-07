Славко Вінчич порівняно часто судить матчі українських команд.

Матч заключного туру групового етапу Ліги чемпіонів між донецьким "Шахтарем" і міланським "Інтером", який відбудеться 9 грудня в Мілані, розсудять словенські арбітри.

УЄФА призначив Славко Вінчіча головним арбітром поєдинку "Інтер" - "Шахтар". Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Його помічниками в полі будуть Томаж Кланчник і Андраж Ковачич. Четвертий рефері - Раде Обренович. А ось за VAR відповідатиме поляк Павло Гіль, якому допомагатиме словенець Юрі Прапротник (асистент арбітра VAR).

Славко Вінчіч та українські клуби

Славко Вінчіч порівняно часто судить матчі українських команд - по два рази він працював на поєдинках "Динамо" і "Шахтаря". Єдина гра, яку наші команди не програли, відбулася рік тому, коли "Шахтар" на виїзді зіграв внічию проти "Манчестер Сіті " (1:1) в рамках групового раунду ЛЧ.

Раніше в 2015-му році цей рефері вже обслуговував виїзний матч "Динамо" проти "Генгама" в Лізі Європи, в якому кияни перемогли з рахунком 2:1. У тій зустрічі були видалені Андрій Ярмоленко і Юнес Беланда.

А в 2017-му Славко Вінчіч став однією з головних причин вильоту "Шахтаря" з Ліги Європи. Рефері зі Словенії на останній хвилині основного часу призначив пенальті у ворота "гірників", повіривши в симуляцію форварда "Сельти" Джона Гвідетті.

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"Інтер" - "Шахтар": перед матчем

Матч "Інтер" - "Шахтар" пройде 9 грудня на стадіоні "Джузеппе Меацца". Початок - о 22.00.

Перед останнім туром всі чотири команди групи G зберігають шанси на вихід в плей-офф Ліги чемпіонів. У "Боруссії" Менхенгладбах - 8 очок, у "Шахтаря" і "Реала" - по 7 очок ("гірники" вище в таблиці за рахунок переваги в особистих зустрічах), а у "Інтера" - 5.

За підсумками останнього туру "Шахтар" може як продовжити боротьбу в Лізі чемпіонів, так і вийти в Лігу Європи, так і взагалі вилетіти з єврокубків.

Зустріч "Шахтаря" і "Інтера" в першому колі завершилася без забитих голів - 0:0.

Також цього року команди зустрічалися в півфіналі Ліги Європи - тоді міланський клуб розгромив "гірників" з рахунком 5:0.

Перед цим матчем "Шахтар" в УПЛ розгромив "Минай" з рахунком 5:1, а "Інтер" в Серії А виграв у "Болоньї" (3:1).

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Автор: Олег Давигора