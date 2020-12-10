Луїш Каштру залишився задоволений грою своїх підопічних.

Головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру прокоментував нічию в матчі 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Інтера" (0:0), яка вивела "гірників" в Лігу Європи.

Про це португальський тренер сказав в ефірі телеканалу "Футбол 2".

"Мої футболісти відмінно себе показали. Вони діяли хоробро і амбітно, повністю виконали стратегію, яка була на сьогоднішню гру. Вони завжди грали гідно", - підкреслив Каштру.

Він також проаналізував гру своєї команди в поєдинку з "Інтером":

"У двох перших матчах проти "Інтера" нам не вдавалося атакувати так, як ми цього хотіли. Зараз в першому таймі також не вдавалося робити це часто, але в другому це виходило все частіше і частіше. Ми змогли атакувати і володіти м'ячем на половині поля суперника.

Ми грали в лінію з трьома захисниками, хотіли щоб Додо і Матвієнко відповідали за фланги на всю довжину. Хотіли, щоб Тайсон і Тете формували лінію з п'яти-шести гравців, щоб ми могли виходити в атаку. У першому таймі ми не робили цього найкращим чином, у другому виходило краще".

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Каштру підкреслив, що стратегія гри "гірників" в обороні спрацювала, і "Інтеру" вдалося створити тільки два небезпечних моменти:

"Ми хотіли щоб Коваленко, Марлос і Майкон закривали доступ до Лукаку і Мартінеса. На щастя, це спрацювало, їм це вдалося. У "Інтера" було два моменти за всю гру, включаючи удар у поперечину. Вони намагалися дістатися до наших воріт, але ми завжди контролювали гру. Степаненко разом з Хочолавою і Бондарем формували лінію з трьох гравців, яка не дозволяла їм діяти найкращим чином".

Також Каштру висловив сподівання, що наступного року "Шахтарю" в Лізі Європи вдасться дійти до фіналу.

"Інтер" - "Шахтар": підсумки матчу

"Шахтар" набрав 8 очок і посів третє місце в групі В, поступившись "Боруссії" М, яка стала другою, за особистими зустрічами. "Інтер" (6 очок) став останнім. Таким чином, "Шахтар" вийшов у Лігу Європи.

У паралельному матчі "Реал" обіграв "Боруссію" М (2:0), набрав 10 очок і посів перше місце в групі В.

У першому колі ЛЧ "гірники" також зіграли з "Інтером" внічию - 0:0.

"Шахтар" у третьому сезоні поспіль посів третє місце на груповому етапі ЛЧ.

Свого суперника по плей-офф ЛЄ "Шахтар" дізнається 14 грудня.

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Автор: Антон Дудар