Іван Петряк, який захищає кольори угорського "Фехервара", вривається в компанію найкращих бомбардирів ліги.
В матчі 17-го туру чемпіонату Угорщини Петряк допоміг "Фехервару" розгромити "Уйпешт" з рахунком 5:0. Четвертий гол забив саме наш співвітчизник.
Цей гол став восьмим для Івана в поточному сезоні. Таким чином, Петряк став найкращим бомбардиром своєї команди. Також екс-півзахисник луганської "Зорі" всього на відстані одного м'яча до лідера бомбардирської гонки чемпіонату Угорщини.
Відео опубліковане на сторінці M4Sport в Facebook.
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