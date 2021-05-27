Євген Коноплянка не встигне залікувати травму.

Збірна України зазнає кадрових втрат напередодні чемпіонату Європи-2020. Андрій Шевченко та його тренерський штаб вже не можуть розраховувати на півзахисників Віктора Коваленка й Віталія Буяльського, котрі опинилися в лазареті.

Тепер стало відомо, що один з найбільш відомих українських футболістів сучасності Євген Коноплянка пропустить престижний турнір.

Про це повідомляє football.ua.

31-річний вінгер "Шахтаря" зазнав м'язового ушкодження ще наприкінці цього сезону і відновитися до початку змагань не встигне. В цьому сезоні Євгена особливо часто турбували травми й загалом він зміг вийти на поле всього в 14 поєдинках за "Шахтар".

Екс-півзахисник "Севільї" та "Шальке" провів у футболці збірної України 86 матчів й відзначився 21-м забитим м'ячем.

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Збірна України на Євро-2020: що потрібно знати

За результатами жеребкування Євро-2020 збірна України отримала в суперники Нідерланди, Австрію, а також переможця плей-офф Ліги націй 2018-2019, яким стала Північна Македонія.

Українська збірна проведе один матч в Амстердамі і два - в Бухаресті. Вже відомо, що матчі пройдуть з глядачами.

Євро-2020 стартує 11 червня, а для України турнір розпочнеться 13 червня - був опублікований оновлений календар.

Перед чемпіонатом збірна України вже провела спаринг проти збірної Бахрейну (23 травня), ледь не програвши. Попереду матчі проти Північної Ірландії (3 червня) і Кіпру (7 червня).

На Євро-2020 збірній України не зможе допомогти форвард Жуніор Мораєс, який надовго вибув через травму.

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Автор: Артем Будрін