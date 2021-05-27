Євген Коноплянка / фото REUTERS

Збірна України зазнає кадрових втрат напередодні чемпіонату Європи-2020. Андрій Шевченко та його тренерський штаб вже не можуть розраховувати на півзахисників Віктора Коваленка й Віталія Буяльського, котрі опинилися в лазареті.

Тепер стало відомо, що один з найбільш відомих українських футболістів сучасності Євген Коноплянка пропустить престижний турнір.

Про це повідомляє football.ua.

31-річний вінгер "Шахтаря" зазнав м'язового ушкодження ще наприкінці цього сезону і відновитися до початку змагань не встигне. В цьому сезоні Євгена особливо часто турбували травми й загалом він зміг вийти на поле всього в 14 поєдинках за "Шахтар".

Екс-півзахисник "Севільї" та "Шальке" провів у футболці збірної України 86 матчів й відзначився 21-м забитим м'ячем.

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Автор: Артем Будрін