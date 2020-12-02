На цій стадії боротьбу продовжують дванадцять команд.

2 грудня відбулося п'ять з шести матчів 1/8 фіналу Кубка України 2020-2021.

Ще один матч - між представниками УПЛ "Десною" і "Зорею" - пройде 16 грудня.

На цьому етапі відбулося дві сенсації - клуби Першої ліги "Верес" і "Агробізнес" вибили з боротьби представників УПЛ "Маріуполь" і "Ворсклу", яка грала у фіналі Кубка України в минулому сезоні.

Результати матчів

"Нива" (Вінниця) - "Колос" (Ковалівка) - 0:4

"ВПК-Агро" (Магдалинівка) - "Дніпро-1" (Дніпро) - 0:5

"Верес" (Рівне) - "Маріуполь" (Маріуполь) - 1:0

"Агробізнес" (Волочиськ) - "Ворскла" (Полтава) - 1:0

"Олександрія" (Олександрія) - "Минай" (Минай) - 3:0

"Десна" (Чернігов) - "Зоря" (Луганськ) - відбудеться 16 грудня

Кубок України 2020-2021: що потрібно знати

Кубок України 2020-2021 складається з семи етапів: два попередніх етапи, 1/16 фіналу, 1/8 фіналу, 1/4 фіналу, 1/2 фіналу і фінал.

Чемпіон України "Шахтар" і володар Кубка України 2019-2020 "Динамо", згідно з регламентом, стартують з чвертьфінальної стадії. Вони приєднаються до шести команд-переможниць 1/8 фіналу.

У чвертьфіналі зіграють дві команди не з УПЛ - "Верес" і "Агробізнес", які представляють Першу лігу.

На всіх етапах команди проводять по одному матчу.

Кубок України: результати першого попереднього раунду, результати другого попереднього раунду, результати 1/16 фіналу.

Фінал Кубка відбудеться 12 травня в Тернополі.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар