Найкраща команда світу зазнала суттєвої втрати.

Нападник мюнхенської "Баварії" Роберт Левандовські потрапив до лазарету.

Про це повідомляє офіційний сайт чемпіонів Німеччини.

32-річний форвард зазнав травми зв'язок коліна у матчі кваліфікації ЧС-2022 за збірну Польщі проти Андорри. Лікарі прогнозують щонайменше місяць відновлення. Це означає, що Роберт пропустить обидва матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти французького ПСЖ. Поєдинки заплановані на 7 і 13 квітня.

У нинішньому сезоні Левандовські забив 35 голів в чемпіонаті Німеччини. Серед всіх ліг Європи це найвищий показник. Найближчий переслідувач - Кріштіану Роналду, в активі якого 23 м'ячі. Нагадаємо, що в поточному сезоні поляк повторив рекорд легендарного Герда Мюллера.

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Роберт Левандовські: найкращий футболіст 2020 року

Левандовські був визнаний найкращим гравцем 2020 року за версією ФІФА.

Разом з "Баварією" у 2020 році польський нападник виграв Лігу чемпіонів, чемпіонат Німеччини, Кубок Німеччини, Суперкубок УЄФА і Суперкубок Німеччини.

У сезоні 2019-2020 Левандовські став найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів (15 голів), найкращим бомбардиром чемпіонату Німеччини (34 голи) і найкращим бомбардиром Кубка Німеччини (6 голів). Він став першим футболістом, який виграв три турніри за сезон і в кожному з них став найкращим бомбардиром.

Левандовські також вважався головним претендентом на" Золотий м'яч", проте минулого року вручення нагороди скасували.

Левандовські був визнаний найкращим футболістом сезону 2019-2020 за версією УЄФА.

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Автор: Будрін Артем