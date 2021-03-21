З цим форвардом німецький наставник доходив до фіналу Ліги чемпіонів.

Головний коуч "Ліверпуля" Юрген Клопп назвав найкращого підопічного за свою тренерську кар'єру.

Про це повідомляє Sportowefakty.

"Роберт Левандовські - найкращий гравець, з яким мені доводилося працювати. Було б нечесно сказати таке про кого-небудь ще. Якби кожен гравець розвивався так стрімко, як Левандовські з моменту, коли я його побачив в "Леху", футбол би просто з'їхав з глузду. Усі гравці були б феноменами. Він справжня машина, він зробив все, щоб стати машиною по відряджанню м'яча в сітку. Роберт точно знає, що робити в кожній ситуації. Хочу подякувати йому та іншим гравцям, які допомогли мені вирости в хорошого тренера", - поділився думкою Клопп.

Нагадаємо, що нинішній тренер "Ліверпуля" працював з польським голеадором в дортмундській "Боруссії". Разом вони у 2013 році дісталися до фіналу Ліги чемпіонів та мінімально поступилися там мюнхенській "Баварії" з рахунком 1:2.

Читайте такожБаварія оштрафувала автора переможного м'яча в фіналі Ліги чемпіонів: названо курйозну причину

Роберт Левандовські: найкращий футболіст 2020 року

Левандовські був визнаний найкращим гравцем 2020 року за версією ФІФА.

Разом з "Баварією" у 2020 році польський нападник виграв Лігу чемпіонів, чемпіонат Німеччини, Кубок Німеччини, Суперкубок УЄФА і Суперкубок Німеччини.

У сезоні 2019-2020 Левандовські став найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів (15 голів), найкращим бомбардиром чемпіонату Німеччини (34 голи) і найкращим бомбардиром Кубка Німеччини (6 голів). Він став першим футболістом, який виграв три турніри за сезон і в кожному з них став найкращим бомбардиром.

У сезоні 2020-2021 на рахунку поляка вже 35 голів у 25 матчах за "Баварію" у Бундеслізі.

Левандовські також вважався головним претендентом на "Золотий м'яч", проте минулого року вручення нагороди скасували.

Також Левандовські був визнаний найкращим футболістом сезону 2019-2020 за версією УЄФА.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Будрін Артем