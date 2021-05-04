Футбольне свято в польському місті Гданськ відбудеться з вболівальниками.

Глядачі зможуть потрапити на трибуни фінального поєдинку Ліги Європи цього сезону.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Фінал прийматиме стадіон "Енергія-Гданськ" в польському місті Гданськ 26 травня. Квитки вже надійшли у продаж. До п'ятниці, 7 травня, 15:00 за київським часом кожен охочий може залишити заявку на сайті УЄФА на купівлю вхідного квитка. Потім випадковим чином визначаться володарі пропуску на стадіон.

Арена буде заповнена на четвертину від місткості. Отож, наживо гру зможуть побачити 9 500 осіб.

Вартість квитків.

Квитки 1-ї категорії -130 євро

Квитки 2-ї категорії - 90 євро

Квитки 3-ї категорії - 65 євро

Квитки 4-ї категорії - 40 євро

Читайте такожОфіційно: матчі Євро-2020 пройдуть з глядачами

Плей-офф Ліги Європи: що потрібно знати

Боротьбу за трофей продовжує лише одна команда, яка раніше вигравала турнір - "Манчестер Юнайтед".

"Шахтар" і "Динамо" покинули Лігу Європи на стадії 1/8 фіналу, поступившись "Ромі" і "Вільярреалу" відповідно.

Півфінальні матчі-відповіді заплановані на 6 травня. Нагадаємо, що пари "Арсенал" - "Вільярреал" та "Манчестер Юнайтед" - "Рома" визначать, хто з них більш достойний зіграти у фіналі.

Плей-офф ЛЄ триватиме до 26 травня, коли в Гданську буде зіграний фінал.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Артем Будрін