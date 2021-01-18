Французький гранд буде готовий поборотися за зіркового аргентинця.

Спортивний директор "Парі Сен-Жермен" Леонардо заявив, що французький клуб входить до числа претендентів на нападника "Барселони" Ліонеля Мессі.

Слова Леонардо наводить France Football.

Він підкреслив, що ПСЖ стежить за ситуацією навколо Мессі. Таким чином, Леонардо підтвердив інформацію, яка раніше з'являлася в ЗМІ, про те, що парижани зацікавлені в переході форварда.

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"Такі великі гравці, як Мессі, завжди будуть у списку ПСЖ. Але зараз не час говорити про це або мріяти про це. Однак ми знаходимося за великим столом в числі тих, хто уважно стежить за ситуацією. Фактично ми ще не сіли за цей стіл, але наше крісло зарезервовано про всяк випадок. Чотири місяці у футболі - це ціла вічність, особливо в такий час", - сказав Леонардо.

Ліонель Мессі: можливий відхід з "Барселони"

25 серпня минулого року Мессі поінформував "Барселону" про бажання розірвати контракт в односторонньому порядку. Аргентинець вважав, що може скористатися відповідним пунктом у контракті. Однак керівництво "Барселони" не відпустило гравця, а Мессі не став йти до суду проти рідного клубу.

Головним претендентом на Мессі на той момент називали "Манчестер Сіті". Батько і агент аргентинця Хорхе Мессі навіть літав в Манчестер на переговори.

Пізніше екс-президент "Барселони" Жозеп Бартомеу заявив, що не міг дозволити Мессі піти.

Наступного літа у Мессі закінчиться контракт з "Барселоною" і він може покинути клуб у статусі вільного агента. Вже зараз аргентинець може вести переговори з іншими клубами.

Сам Мессі нещодавно заявив, що не буде приймати рішення про відхід з клубу до літа.

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Автор: Антон Дудар