В центральному матчі 19-го туру чемпіонату Англії голів не забивали.

У матчі 19-го туру чемпіонату Англії "Манчестер Юнайтед" завітав у гості до "Ліверпуля".

Команди зіграли вкрай обережний поєдинок. Ворота обох колективів залишилися "сухими". Суддя Пол Тірні зафіксував нульову нічию. Таким чином, манкуніанці зберігають першу сходинку в турнірній таблиці, а чинний чемпіон Англії має наздоганяти лідера.

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Англійська Прем'єр-ліга. 19-й тур.

"Ліверпуль" – "Манчестер Юнайтед" - 0:0

"Ліверпуль": Аліссон – Робертсон, Фабіньо, Хендерсон, Александер-Арнольд – Шакірі (Джонс, 76), Вейналдум (Мілнер, 89), Тьяго – Мане, Фірміно (Орігі, 84), Салах.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа – Шоу, Магвайр, Ліндельоф, Ван-Біссака – Мактоміней, Фред – Погба, Фернандеш (Грінвуд, 90), Рашфорд – Марсіаль (Кавані, 61).

Попередження: Шакірі, 32, Фабіньо, 65 – Рашфорд, 90+4

Арбітр: Пол Тірні (Ланкашир, Англія).

Стадіон: "Енфілд" (Ліверпуль, Англія).

Нагадаємо, що 24 січня команди зіграють в рамках Кубку Англії на стадії 1/16 фіналу.

Огляд матчу до вашої уваги:

АПЛ: положення команд

"Манчестер Юнайтед" (37 очок) залишається на вершині таблиці. "Лестер" в активі має 35 очок і посідає другу сходинку.

У зоні Ліги чемпіонів також йдуть "Ліверпуль" (34 очки) і "Тотнем" (33 пункти).

"Ман Сіті" потенційно може увірватися в топ-четвірку. Для цього "містяни" мають виграти свій матч в запасі.

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Автор: Budrin Artem