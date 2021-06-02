Румунський фахівець підписав нову угоду зі столичним клубом на два роки.

Мірча Луческу, який нещодавно зізнався, хто саме переконав його стати керманичем київського "Динамо", пролонгував угоду з "біло-синіми".

Про це повідомляє офіційний сайт київського клубу.

Новий контракт 75-річного спеціаліста буде чинним до липня 2023 року, тобто найближчі два сезони.

"Ми повністю довіряємо Містеру і його стратегії розвитку. Мірча Луческу не тільки тренер-переможець, він є фахівцем, який розвиває гравців і допомагає змінюватися нашому клубу. Сподіваюся, що найближчі два роки - це тільки початок нової, переможної сторінки в історії "Динамо", і ми дуже раді, що Луческу буде частиною цього шляху", - заявив почесний президент клубу Ігор Суркіс.

"За рік наш клуб і команда зробили великий крок вперед і ми сподіваємося, що прогрес продовжиться. Зробивши правильний вибір рік тому, ми не сумніваємося, що і нинішнє рішення піде на користь "Динамо", - додав власник команди.

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Мірча Луческу: кар'єра в "Динамо"

Луческу, який очолював "Шахтар" протягом 12 років, влітку прийняв київське "Динамо".

Під його керівництвом кияни виграли Суперкубок України, вперше за чотири роки змогли подолати кваліфікацію Ліги чемпіонів, посіли третє місце у своїй групі ЛЧ, а в плей-офф Ліги Європи дійшли до 1/8 фіналу. У квітні "Динамо" достроково стало чемпіоном України, а також завоювало Кубок України.

У "Динамо" Луческу став дев'ятиразовим чемпіоном України. Він - перший тренер, який вигравав чемпіонат і з "Шахтарем", і з "Динамо".

Луческу розповів, що змінив у "Динамо" після свого приходу.

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Автор: Артем Будрін