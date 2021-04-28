У перенесеному матчі 18-го туру чемпіонату України зустрічалися "Львів" і "Рух". Поєдинок завершився внічию - 1:1.
На 33-й хвилині Ернест вивів господарів вперед, але Данило Кондраков після перерви зрівняв рахунок з пенальті.
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На 57-й хвилині "Львів" залишився в меншості після вилучення Маруана Міубі, проте "Рух" не зумів скористатися чисельною перевагою.
"Львів" - "Рух" - 1:1
Голи: Ернест, 33 - Кондраков, 53
"Львів": Ільющенков, Ернест (Семенів, 81), Бусько, Міубі, Довгий, Грисьо, Чирьяк (Брікнер, 81), Романчук, Алваро (Крушинський, 62), Ренан Абнер (Нич, 67), Ременяк (Лобай, 67)
"Рух": Бандура, Стаменкович, Білий, Гагун, Мартинюк, Карасюк (Федорчук, 46), Мисик, Кухарук, Климчук (Рунич, 76), Притула (Кондраков, 46), Борячук
Попередження: Міубі, Ньярко, Алваро
Вилучення: Міубі
УПЛ: положення команд
- "Рух" набрав 21 очко і займає в УПЛ 12-е місце, на 3 очки випереджаючи "Минай", який йде в зоні вильоту.
- У "Львова" - 25 очок і дев'яте місце в таблиці.
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