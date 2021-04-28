УПЛ: львівське дербі завершилося внічию

"Львів" і "Рух" не визначили переможця в матчі з вилученням.

У перенесеному матчі 18-го туру чемпіонату України зустрічалися "Львів" і "Рух". Поєдинок завершився внічию - 1:1. На 33-й хвилині Ернест вивів господарів вперед, але Данило Кондраков після перерви зрівняв рахунок з пенальті. Читайте такожУПЛ: Зоря через спірне суддівство втратила шанс включитися в боротьбу за Лігу чемпіонів На 57-й хвилині "Львів" залишився в меншості після вилучення Маруана Міубі, проте "Рух" не зумів скористатися чисельною перевагою. "Львів" - "Рух" - 1:1 Голи: Ернест, 33 - Кондраков, 53 "Львів": Ільющенков, Ернест (Семенів, 81), Бусько, Міубі, Довгий, Грисьо, Чирьяк (Брікнер, 81), Романчук, Алваро (Крушинський, 62), Ренан Абнер (Нич, 67), Ременяк (Лобай, 67) "Рух": Бандура, Стаменкович, Білий, Гагун, Мартинюк, Карасюк (Федорчук, 46), Мисик, Кухарук, Климчук (Рунич, 76), Притула (Кондраков, 46), Борячук Попередження: Міубі, Ньярко, Алваро Вилучення: Міубі УПЛ: положення команд "Рух" набрав 21 очко і займає в УПЛ 12-е місце, на 3 очки випереджаючи "Минай", який йде в зоні вильоту.

У "Львова" - 25 очок і дев'яте місце в таблиці. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Антон Дудар

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