Львів-Рух-1:1 / фото ФК Львів

У перенесеному матчі 18-го туру чемпіонату України зустрічалися "Львів" і "Рух". Поєдинок завершився внічию - 1:1.

На 33-й хвилині Ернест вивів господарів вперед, але Данило Кондраков після перерви зрівняв рахунок з пенальті.

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На 57-й хвилині "Львів" залишився в меншості після вилучення Маруана Міубі, проте "Рух" не зумів скористатися чисельною перевагою.

"Львів" - "Рух" - 1:1

Голи: Ернест, 33 - Кондраков, 53

"Львів": Ільющенков, Ернест (Семенів, 81), Бусько, Міубі, Довгий, Грисьо, Чирьяк (Брікнер, 81), Романчук, Алваро (Крушинський, 62), Ренан Абнер (Нич, 67), Ременяк (Лобай, 67)

"Рух": Бандура, Стаменкович, Білий, Гагун, Мартинюк, Карасюк (Федорчук, 46), Мисик, Кухарук, Климчук (Рунич, 76), Притула (Кондраков, 46), Борячук

Попередження: Міубі, Ньярко, Алваро

Вилучення: Міубі

УПЛ: положення команд

  • "Рух" набрав 21 очко і займає в УПЛ 12-е місце, на 3 очки випереджаючи "Минай", який йде в зоні вильоту.
  • У "Львова" - 25 очок і дев'яте місце в таблиці.

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Автор: Антон Дудар