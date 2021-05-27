Роберто де Дзербі хоче переманити до себе захисника "Сассуоло" Марлона.

Новий головний тренер "Шахтаря" Роберто де Дзербі прагне підсилити оборону "гірників".

Про те, що донецький клуб хоче запросити захисника "Сассуоло" Марлона, повідомив італієць Карло Ніколіні, котрий обіймає посаду асистента директора "Шахтаря" Даріо Срни.

Слова Ніколіні наводить tuttomercatoweb.com.

"Я не можу назвати імена, але можу стверджувати, що це не Локателлі і Берарді, тому що на цих позиціях у нас вже є провідні гравці, і немає сенсу вкладати гроші. Ті імена, про які писали в газетах, в більшості своїй не відповідають дійсності. Інтерес є тільки до Марлона, тому що тренеру він дуже подобається", - сказав італійський футбольний функціонер.

"Але "Шахтар" не купує дорого і багато. Гравці, яких ми будемо оцінювати, будуть відповідати нашим ідеям і нашій філософії. Купувати гравців можна також і в Італії, а не тільки в Бразилії. Роберто прийшов не для нав'язування конкретних футболістів, він виявився дуже відкритий в порівнянні й діалозі", - додав Ніколіні.

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Зауважимо, що 25-річний Марлон проводить вже свій третій сезон за "Сассуоло". В сезоні 2016/17 бразилець виступав за "Барселону". Також він встиг пограти за "Ніццу" й "Флуміненсе".

Роберто де Дзербі очолив "Шахтар": головне

"Шахтар" оголосив про призначення де Дзербі 25 травня. Італійський фахівець підписав контракт на два роки.

На посаді головного тренера "гірників" італієць змінив Луїша Каштру.

Де Дзербі став 34-м тренером в історії "Шахтаря" і другим італійцем після Невіо Скали.

Раніше де Дзербі тренував італійські "Дарфо Боаріо", "Фоджу", "Палермо", "Беневенто", а з 2018 року працював з "Сассуоло". У Серії А він приводив команду до одинадцятого, восьмого і ще раз восьмого місць.

У травні де Дзербі покинув "Сассуоло" - його контракт підійшов до завершення.

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Автор: Артем Будрін