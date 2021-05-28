Массіміліано Аллегрі / фото REUTERS
Туринський "Ювентус", який звільнив з посади головного тренера Андреа Пірло, вже підписав контракт з іншим спеціалістом.
Чутки справдилися й Массіміліано Аллегрі повернувся до "б'янконері".
Про це повідомляє офіційний сайт "Ювентуса".
ЗМІ повідомляють, що угода клубу й Аллегрі розрахована на 4 роки, а заробітна плата фахівця буде становити орієнтовно 9 мільйонів євро на рік.
Массіміліано Аллегрі: кар'єра
- Аллегрі вже тренував "Ювентус" з 2014 по 2019 рік. За цей період коуч виводив двічі туринців до фіналу Ліги чемпіонів - у 2015 та 2017 роках.
- Також Аллегрі 5 разів ставав чемпіоном Італії з "Ювентусом".
- В травні 2019 "Юве" й Аллегрі обопільно розірвали контракт через різне стратегічне бачення майбутнього розвитку команди.
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