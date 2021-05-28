53-річний Массіміліано Аллегрі повернувся до Турину.

Туринський "Ювентус", який звільнив з посади головного тренера Андреа Пірло, вже підписав контракт з іншим спеціалістом.

Чутки справдилися й Массіміліано Аллегрі повернувся до "б'янконері".

Про це повідомляє офіційний сайт "Ювентуса".

ЗМІ повідомляють, що угода клубу й Аллегрі розрахована на 4 роки, а заробітна плата фахівця буде становити орієнтовно 9 мільйонів євро на рік.

Массіміліано Аллегрі: кар'єра

Аллегрі вже тренував "Ювентус" з 2014 по 2019 рік. За цей період коуч виводив двічі туринців до фіналу Ліги чемпіонів - у 2015 та 2017 роках.

Також Аллегрі 5 разів ставав чемпіоном Італії з "Ювентусом".

В травні 2019 "Юве" й Аллегрі обопільно розірвали контракт через різне стратегічне бачення майбутнього розвитку команди.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Артем Будрін