За "Сіті" виступає українець Олександр Зінченко.

Матч 16-го туру АПЛ "Евертон" - "Манчестер Сіті", який був запланований на 28 грудня, перенесено.

Про це повідомив офіційний сайт "Сіті".

Матч не відбудеться 28 грудня через спалах коронавірусу у складі "Сіті".

У клубі було виявлено ряд випадків зараження COVID-19 на додаток до чотирьох, які були зафіксовані до Різдва 25 грудня.

Точне число хворих і їх імена на даному етапі не називаються. Раніше клуб повідомляв про те, що COVID-19 виявлений у Кайла Вокера, Габріела Жезуса і двох співробітників клубу.

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Грунтуючись на рекомендаціях лікарів і з метою запобігання поширенню вірусу, АПЛ після консультації з обома клубами прийняла рішення відкласти проведення матчу.

Всі гравці, які здали позитивні тести, відправляться на ізоляцію, а тренувальна база "Ман Сіті" буде закрита на невизначений термін. Рішення про відновлення тренувань буде прийнято тільки після додаткових тестувань.

Нагадаємо, за "Манчестер Сіті" виступає українець Олександр Зінченко.

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Автор: Антон Дудар