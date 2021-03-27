Микола Кухаревич влітку приєднається до лідера другого дивізіону Франції.

Молодий нападник "Руху" Микола Кухаревич підписав контракт з лідером французької Ліги 2 "Труа".

Про це повідомив офіційний сайт "Руху".

Читайте також"Оцінюємо його дорожче": Шахтар відмовився продавати основного голкіпера

Кухаревич дограє сезон в "Русі", а його контракт з "Труа" вступить в силу 1 липня - в цей день він приєднається до свого нового клубу. Зазначимо, що 1 липня Кухаревичу виповниться 20 років.

У львівському клубі також зазначили, що на Кухаревича претендували клуби і з інших європейських чемпіонатів. Однак нападник і керівництво "Руху" прийняли рішення прийняти пропозицію від "Труа", який в 2020 році придбала компанія City FootballGroup, що володіє "Манчестер Сіті" і ще дев'ятьма клубами.

Для "Руху" це перший міжнародний трансфер в історії клубу.

"Емоції приємні. Давно цього чекав. Хочеться спробувати щось нове, вийти на новий для себе рівень. Моя мрія стає ближчою. Звичайно, не очікував, що моїми послугами зацікавиться компанія City Football Group. Але на те ми і граємо в футбол, щоб нас запрошували в європейські клуби.

Дуже радий, що отримав запрошення від одного з таких клубів. Звичайно, я вже переглядав деякі матчі французького "Труа". Цікава команда, сподіваюся, вони підвищаться в класі за підсумками цього сезону", - сказав Кухаревич.

Микола Кухаревич: що відомо про футболіста

Микола Кухаревич є вихованцем луцької "Волині", а в "Рух" він перейшов у 2020 році.

Кухаревич виступає на позиції нападника. Його зріст - 191 см, вага - 81 кг.

У поточному сезоні на рахунку форварда 2 голи в 17 матчах за "Рух" в УПЛ.

Наприкінці жовтня минулого року Кухаревич вперше був викликаний до молодіжної збірної України.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар