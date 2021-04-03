Златан Ібрагімович та компанія ризикують відстати від "Інтера".

У матчі 29-го туру чемпіонату Італії зустрічалися "Мілан" та "Сампдорія".

Поєдинок вийшов напруженим і команди переможця не виявили. На 57-й хвилині один з лідерів "россонері" Тео Ернандес допустив грубу помилку і віддав "асист" на суперника. Досвідчений Фабіо Квальярелла "черпачком" перекинув голкіпера міланців ДжиДжи Доннарумму.

Після цього "Сампдорія" залишилася у меншості, оскільки червону картку отримав їх форвард Адрієн Сілва. Генуезці почали грати на відбій і намагатися втримати перемогу. Проте на 87-й хвилині Єнс Хауге зрівняв рахунок і врятував для "Мілана" одне очко в цьому матчі.

"Мілан" - "Сампдорія" 1:1

Голи: Хауге, 87 - Квальярелла, 57

"Мілан": Доннарумма, Салемакерс (Калулу, 46), К'єр, Томорі, Ернандес, Кессі, Беннасер (Тоналі, 60), Кастільєхо (Хауге, 74), Чалханоглу, Круніч (Ребіч, 60), Ібрагімовіч

"Сампдорія": Аудеро, Берешинскі, Тонеллі, О. Коллі, Ауджелло (Йошида, 90), Кандрева (Леріс, 90), Торсбі, А. Сілва, Дамсгор (Верре, 90), Габб'ядіні (Аскільдсен, 72), Квальярелла (Бальде, 84)

Вилучення: А. Сілва, 59 (друга жовта)

Серія А: положення команд

"Інтер" все ще обіймає першу сходинку. У команди Антоніо Конте після 27 турів 65 очок.

Далі в таблиці йдуть "Мілан" (29 матчів, 60 очок), "Ювентус" (27 матчів, 55 очок) і "Аталанта" (28 матчів, 55 очок).

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Автор: Будрін Артем