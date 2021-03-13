В Дортмунді зростає вундеркінд.

У матчі 25-го туру чемпіонату Німеччини дортмундська "Боруссія" приймала вдома берлінську "Герту". Господарі перемогли з рахунком 2:0. Обидва м'ячі були забиті в другому таймі.

На 84-й хвилині тренер "джмелів" випустив на заміну нападника-тінейджера Юссуфу Мукоко. Відведеного часу юному таланту вистачило, щоб забити свій третій гол у Бундеслізі.

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До цього у поточному розіграші чемпіонату Німеччини підліток вражав ворота берлінського "Уніона" та "Фрайбурга".

З огляду на регламент Бундесліги нападник не міг дебютувати в чемпіонаті поки не досягнув цифри 16 у паспорті. Після 20 листопада 2020 року Мукоко стали запрошувати виступати за першу команду.

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Автор: Будрін Артем