"Барселона" обійшла в рейтингу свого головного суперника.

Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) представила свій рейтинг найкращих європейських клубів десятиліття.

Він опублікований на сайті IFFHS.

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Рейтинг був складений на основі сумарної кількості балів, набраних клубами за кожен рік в період з 2011-го по 2020-й в рейтингу IFFHS.

Найкращим клубом за останні десять років визнана "Барселона". У топ-трійку також увійшли мадридський "Реал" і "Баварія".

Топ-10 клубів десятиліття в Європі

1. "Барселона "(Іспанія) - 2877 балів

2. "Реал" Мадрид (Іспанія) - 2782

3. "Баварія "(Німеччина) - 2594,5

4. ПСЖ (Франція) - 2357 балів

5. "Атлетіко" (Іспанія) - 2302

6. "Ювентус" (Італія) - 2272

7. "Челсі" (Англія) - 2113

8. "Манчестер Сіті" (Англія) - 2113

9. "Манчестер Юнайтед" (Англія) - 2020

10. "Арсенал" (Англія) - 2016

"Барселона": досягнення в останні десять років

У період з 2011 по 2020 роки "Барселона" шість разів виграла чемпіонат Іспанії, п'ять разів - Кубок Іспанії, чотири - Суперкубок Іспанії.

На міжнародній арені каталонці двічі ставали тріумфаторами Ліги чемпіонів, по два рази виграли Суперкубок УЄФА і клубний ЧС.

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Автор: Антон Дудар