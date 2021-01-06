Дослідницький центр CIES Football Observatory представив свіжий рейтинг найдорожчих футболістів сучасності з п'яти провідних європейських чемпіонатів.
Він опублікований на сайті CIES.
Очолив рейтинг нападник "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд. Його трансферна вартість оцінюється в 165,6 мільйона євро.
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У трійку найдорожчих гравців також увійшли форвард "Боруссії" Ерлінг Холанд (152 мільйони) і захисник "Ліверпуля" Трент Александер-Арнолд (151,6 мільйона).
Лідер попереднього рейтингу Кіліан Мбаппе з ПСЖ опустився на п'яте місце. Очевидно, це пов'язано з тим, що контракт форварда з парижанами закінчується вже через півтора року, що відбивається на трансферній вартості.
Зірковий нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду не потрапив до топ-100. Його вартість оцінюється в 47 мільйонів, він зайняв 131-е місце. У Ліонеля Мессі з "Барселони", який влітку стане вільним агентом - 97-е місце (54 мільйони).
Топ-10 найдорожчих футболістів світу
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