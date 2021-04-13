Назарій Русин відмовився виступати за дублюючий склад "Легії".

Головний тренер польської "Легії" Чеслав Міхневич прокоментував рішення перевести в дубль нападника "Динамо" Назарія Русина.

Про ситуацію з Русіним Міхневич розповів сайту Tribuna.com.

За словами тренера, в "Легії" виступає найкращий форвард чемпіонату Томаш Пекгарт, на рахунку якого 21 гол у чемпіонаті, тому Русину необхідно працювати, щоб отримати свій шанс: "А він, мабуть, думав, що гратиме в кожному матчі по 30-40 хвилин. Можливо, агент щось йому пообіцяв, чого я не знаю".

"Ми хотіли, щоб він підтримував форму в дублі і був готовий на всі 90 хвилин. Але він сказав, що не хоче грати за другу команду. Це непрофесійно. Ми прийняли рішення відправити його в дубль на два тижні, щоб він подумав - хоче він грати за "Легію" чи ні. Зараз він тренується з резервом. Залишився ще тиждень, а потім ми проведемо розмову і приймемо рішення, що робити далі", - сказав Міхневич.

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"Будемо говорити з футболістом і з "Динамо", як вийти з цієї ситуації. Для нас це все також непросто. Ми взяли гравця, а він не грає. Брат багато дурниць написав в Інстаграмі. Шкода, що це все читали вболівальники. Такі дії точно не допомагають футболісту. Але я не роблю з цього проблему. Коли він буде добре тренуватися і виконувати те, що ми від нього хочемо, то зможе грати. Його ситуація ще може змінитися", - продовжив тренер.

Міхневич сказав, що Русин "зробив багато помилок", але підкреслив, що нічого поганого сказати про нього не може: "Просто він повинен розуміти, куди прийшов і просто так ніхто йому нічого не дасть".

Відзначимо, що Русин всього один раз з'явився на полі у складі "Легії". Його орендна угода розрахована до кінця сезону.

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Автор: Антон Дудар