Зірковий бразилець запевняє, що не хотів нікого спровокувати.

Один з лідерів "Парі Сен-Жермен" Неймар наважився на неоднозначний вчинок після тріумфального для своєї команди матчу.

Нагадаємо, що "Баварія" не змогла пройти ПСЖ і не зіграє в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

У трансляцію поєдинку потрапив епізод як 29-річний бразилець почав обійматися з Леандро Паредесом і святкувати успіх прямо перед носом Йозуа Кімміха.

Неймар став перепоною на дорозі лідера збірної Німеччини й мюнхенського клубу, щоб демонстративно на його очах пострибати з партнером. В мережі всі впевнені, що це був умисний тролінг з боку гламурного бразильця, який обурився на зухвалі висловлювання Кімміха.

Neymar and Parades really did Kimmich’s signature celebration in front of him 😭pic.twitter.com/ABMbeb4T2S — Tinka 🔴 (@UtdCode) April 13, 2021

Згодом Неймар пояснив свій вчинок в інтерв'ю Marca.

"Це було зроблено не з метою провокації Кімміха. Я побачив Лео і захотів відсвяткувати перемогу разом з ним. Доля захотіла, щоб ми зробили це перед Кімміхом, який говорив, що його команда - краща, що вони мають намір пройти до півфіналу...Перевага "Баварії" у володінні м'ячем? Ти можеш фліртувати з дівчиною всю ніч, але раптом побачити, що хтось інший підходить і забирає її за п'ять хвилин ", - сказав екс-хавбек "Барселони".

Нагадаємо, що Кімміх напередодні гри з ПСЖ назвав "Баварію" сильнішою, ніж їх суперник. 26-річний німець є найдорожчим футболістом чемпіонів Німеччини. Transfermarkt його оцінює у 90 мільйонів євро.

Проте Неймар приязно і тепло обіймався з напарником Кімміха по центру поля у вчорашньому матчі - Давідом Алабою.

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ПСЖ - "Баварія": підсумки матчу

Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored.com став захисник "Баварії" Люка Ернандес (оцінка 8,1).

"Баварія" не програє у виїзних поєдинках Ліги чемпіонів вже 18 матчів поспіль.

Давід Алаба провів за "Баварію" свій 425-й матч. Таким чином, він повторив рекорд Франка Рібері за найбільшою кількістю поєдинків у футболці "Рекордмейстерів" серед легіонерів.

Ерік Чупо-Мотінг забив за "Баварію" в ЛЧ два голи. Це на один більше, ніж він забив за 10 матчів у складі свого колишнього клубу - ПСЖ.

ПСЖ у 1/2 Ліги чемпіонів зіграє з переможцем пари "Манчестер Сіті" - "Боруссія" (Дортмунд).

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Автор: Будрін Артем