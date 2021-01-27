Українець отримав шанс зіграти в півзахисті, а "Сіті" очолив таблицю АПЛ.

"Манчестер Сіті" в рамках 20-го туру англійської Прем'єр-Ліги розгромив "Вест Бромвіч" з рахунком 5:0.

Для "Сіті" ця перемога стала найбільшою в поточному сезоні.

Українець Олександр Зінченко вже вп'яте в 2021 році з'явився на полі з перших хвилин. Він відіграв весь матч.

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Зінченко за традицією вийшов на позиції лівого захисника, однак у другому таймі після заміни Ілкая Гюндогана перемістився в центр поля і отримав шанс проявити себе в півзахисті. Крім того, Зінченку довірили подавати кутові.

Вболівальники "Ман Сіті" залишилися задоволені виступом українця.

"Зінченко діяв блискуче в останніх іграх, особливо цього вечора", "Кутові від Зінченка - неймовірне задоволення", "Зінченко заслуговує надіти футболку Де Брюйне після цієї гри", - коментують фани.

"Вест Бромвіч" - "Манчестер Сіті" - 0:5

Голи: Гюндоган, 6, 30, Канселу, 20, Марез, 45+2, Стерлінг, 57

"Вест Бромвіч": Джонстон, Аджаї, Ферлонг, О'Ші, Гіббс, Снодграсс (Філліпс, 59), Лівермор, Грант (Робсон-Кану, 64), Матеус Перейра, Сойерс, Робінсон (Бартлі, 46)

"Манчестер Сіті": Едерсон, Канселу, Стоунз, Рубен Діаш, Зінченко, Фоден (Ферран Торрес, 52), Гюндоган (Лапорт, 52), Родрі, Марез, Стерлінг, Бернарду Сілва (Габріел Жезус, 60)

Огляд матчу доступний на YouTube-каналі Setanta Sports Ukraine.

АПЛ: положення команд

Завдяки цій перемозі "Манчестер Сіті" очолив таблицю АПЛ. "Городяни" набрали 41 очко і на 1 пункт обійшли "Манчестер Юнайтед".

У трійці також "Лестер", у якого 38 очок. "Вест Хем" Андрія Ярмоленка провів на матч більше і увірвався в топ-четвірку, набравши 35 очок. Правда, "Ліверпуль", "Тоттенхем" і "Евертон" мають шанси обійти "молотобійців".

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Автор: Антон Дудар