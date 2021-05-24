Олексій Михайличенко увійшов до команди Андрія Павелка та буде працювати в УАФ.

Колишній тренер збірної України та "Динамо" Олексій Михайличенко став віце-президентом Української асоціації футболу.

Про це стало відомо з офіційного сайту УАФ.

Президент УАФ Андрій Павелко представив Михайличенка особисто:

"Щороку ми підсилюємо нашу команду. Дуже вдячний, що конгрес одностайно підтримав кандидатуру Олексія Михайличенка на посаду першого віце-президента УАФ. Я вдячний кожному з делегатів, хто підтримав його".

"Олексій Олександрович, серед іншого, буде опікуватися й нашими олімпійськими збірними. Ми ставимо за мету вперше потрапити на Олімпійські ігри, і досвід олімпійського чемпіона з футболу має нам у цьому допомогти. Наразі ми маємо в країні чемпіонів світу та Європи з футболу, але не маємо переможців Олімпійських ігор.

Я маю велику надію на знання та досвід Олексія Михайличенка з огляду на його легендарне минуле. Серед іншого, він має передати свій досвід гравцям збірних і підсилити нашу управлінську команду.

Також до нас приєдналися Василь Орлецький та Юрій Голик, які теж будуть віце-президентами, а Андрій Засуха, Олександр Каденко та Руслан Ротань - як члени Виконкому УАФ. Я впевнений, що кожен із них зробить нашу й так потужну команду ще сильнішою", - повідомив Павелко.

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Олексій Михайличенко: кар'єра

58-річний фахівець тренував "Динамо" двічі. Перша каденція була з 2002 по 2004 роки, а друге пришестя було з серпня 2019 по червень 2020 року.

Після другої відставки літом 2020 Михайличенко повернувся на посаду спортивного директора "Динамо", яка вже була йому добре знайома, позаяк з 2013 по 2019 обіймав він саме її.

З 2005 по 2008 рік Михайличенко був керманичем молодіжної збірної України, яку привів до срібних медалей чемпіонату Європи-2006. У 2008-2009 роках очолював національну збірну України.

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Автор: Артем Будрін