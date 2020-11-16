П'єр-Емерік Обамеянг і компанія прямували на матч з Гамбією.

Збірна Габону, за яку виступає нападник лондонського "Арсеналу" П'єр-Емерік Обамеянг, провела ніч в аеропорту Гамбії, куди прибула на матч.

Читайте такожГравці команди-фіналіста Ліги чемпіонів застрягли в ліфті перед матчем (відео)

Про це повідомляє Sportstar.

Команда потрапила в будівлю аеропорту після прильоту о 23:30 за місцевим часом, після чого прикордонники зібрали документи всіх прибулих і тривалий час утримували їх без новин.

Перевірка затягнулася до шостої ранку, у зв'язку з чим габонські футболісти були змушені спати на підлозі.

"Шикарна ніч. Хотілося б знати, чому Гамбія не повертає наші паспорти і утримує нас в аеропорту? Ми стали заручниками?",- писав Обамеянг в сторіс на своїй сторінці в Instagram.

16 листопада збірна Габону проведе матч з Гамбією в рамках групового етапу кваліфікації Кубка африканських націй.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Переклад: Данило Слесь