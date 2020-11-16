Збірна Габону, за яку виступає нападник лондонського "Арсеналу" П'єр-Емерік Обамеянг, провела ніч в аеропорту Гамбії, куди прибула на матч.
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Про це повідомляє Sportstar.
Команда потрапила в будівлю аеропорту після прильоту о 23:30 за місцевим часом, після чого прикордонники зібрали документи всіх прибулих і тривалий час утримували їх без новин.
Перевірка затягнулася до шостої ранку, у зв'язку з чим габонські футболісти були змушені спати на підлозі.
"Шикарна ніч. Хотілося б знати, чому Гамбія не повертає наші паспорти і утримує нас в аеропорту? Ми стали заручниками?",- писав Обамеянг в сторіс на своїй сторінці в Instagram.
16 листопада збірна Габону проведе матч з Гамбією в рамках групового етапу кваліфікації Кубка африканських націй.
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