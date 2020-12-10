Чемпіону світу Паоло Россі було 64 роки.

Видатний італійський футболіст Паоло Россі помер у 64-річному віці.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Відзначається, що причиною смерті Россі став рак легенів.

Хвороба була діагностована у нього не так давно під час огляду через болі в спині.

У Россі залишилася дружина Федеріка і троє дітей: Софія Єлєна, Марія Вітторія і Алессандро.

По ходу своєї кар'єри Россі виступав за "Ювентус", "Мілан", "Віченцу" та інші італійські клуби. З туринцями він двічі ставав чемпіоном Італії.

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За збірну Італії Россі провів 48 матчів, в яких забив 20 голів. На ЧС-1982 він привів італійську збірну до перемоги, ставши найкращим бомбардиром турніру з 6 голами.

Перед чемпіонатом світу Россі відбув дворічну дискваліфікацію за гру на тоталізаторі.

За підсумками 1982 року Россі отримав "Золотий м'яч" від "France Football". Він є рекордсменом збірної Італії за кількістю голів на чемпіонатах світу (9), входить до списку "ФІФА 100", а також до списку найкращих футболістів 20 століття за версією World Soccer.

Останнім часом Россі працював експертом на італійському телеканалі RAI.

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Автор: Антон Дудар