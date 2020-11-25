Аргентинський футболіст за свою кар'єру встиг завоювати кубки чемпіонату світу, забити "гол століття" і скандальний гол рукою, що отримав назву "рука Бога", а також потрапити в топ-5 кращих футболістів світу.

Легендарний футболіст Дієго Марадона помер сьогодні, 25 листопада, у віці 60 років.

В Аргентині оголосили триденну жалобу у зв'язку зі смертю Марадони.

Кар'єра Дієго Марадони

Аргентинський футболіст за свою кар'єру зіграв у таких клубах, як Архентінос Хуніорс, Бока Хуніорс, Барселона, Наполі, Севілья і Ньюеллс Олд Бойз. Усього він зіграв 492 матчі, в яких забив 258 голів.

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У складі збірної Аргентини він провів 91 матч і забив 34 голи.

Після завершення кар'єри гравця Марадона працював телекоментатором на каналах Аргентини та Італії. З червня 2005 по серпень 2006 року був віце-президентом Футбольної комісії клубу Бока Хуніорс. Знявся в кількох фільмах.

З жовтня 2008 року по липень 2010 року Марадона працював головним тренером збірної Аргентини, з якою дійшов до чвертьфіналу чемпіонату світу 2010 року.

Досягнення і титули Марадони

У складі збірної Аргентини Марадона ставав чемпіоном світу 1986 року, а також віце-чемпіоном світу 1990 року. Загалом взяв участь у чотирьох чемпіонатах світу. Чемпіон світу серед молодіжних команд (до 20 років) 1979 року.

Також Марадона був визнаний кращий гравцем чемпіонату світу 1986 року.

Крім цього, отримав титули футболіста року в Південній Америці 1979 і 1980 років. Двічі був включений до складу символічних збірних чемпіонатів світу.

Чемпіон Аргентини у складі футбольного клубу Бока Хуніорс. Дворазовий чемпіон Італії у складі клубу Наполі.

За результатами голосування на офіційному сайті ФІФА він був обраний кращим футболістом XX століття, набравши 53,6% голосів. Однак, за версією Футбольної комісії ФІФА, Марадона посів третє місце в рейтингу футболістів XX століття.

А Міжнародна федерація футбольної історії та статистики поставила його на 5 місце в своєму рейтингу кращих футболістів світу XX століття.

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Марадона займає 2-е місце серед кращих гравців XX століття за версіями журналів World Soccer, France Football, Guerin Sportivo.

Входить до ФІФА 100. Перший володар почесного "Золотого м'яча". Член Зали слави італійського футболу в номінації "Кращий іноземний гравець".

У 1999 році Марадона був визнаний кращим спортсменом XX століття в Аргентині. Автор голу у ворота збірної Англії, що отримав назву "Гол століття", і визнаного кращим голом в історії чемпіонатів світу. У цій же грі Марадона забив м'яч рукою, цей випадок відомий як "Рука Бога".

Марадона: Рука Бога

Рука Бога став один із найзнаменитіших футбольних голів в історії, виконаний Дієго Марадоною.

Скандальний епізод стався на 51-й хвилині чвертьфінального матчу чемпіонату світу з футболу 1986 року проти збірної Англії. Тоді Марадона встиг випередити воротаря і забив гол лівою рукою. Однак, арбітри не помітили порушення і зарахували гол вирішивши, що він був забитий головою.

Через чотири хвилини Марадона забив у ворота англійців "гол століття", чим приніс Аргентині перемогу з рахунком 2:1.

На післяматчевій конференції Марадона заявив, що скандальний гол був забитий "частково головою Марадони, а частково рукою Бога".

Марадона: гол століття

"Гол століття" був забитий на 54-й хвилині чвертьфіналу чемпіонату світу з футболу 1986 року проти Англії. Марадона, прийняв м'яч на своїй половині поля, прорвався в штрафний майданчик англійської команди, обігравши по ходу шість гравців суперника, включаючи воротаря.

"Ми з Джоном Барнсом сиділи на лавці, розкривши роти, коли Марадона, підхопивши м'яч на своїй половині поля, пройшов половину нашої команди і забив гол. Його гол я не забуду ніколи. Одночасно хотілося аплодувати і плакати", - прокоментував тоді цей епізод півзахисник англійців Кріс Уоддл.

Кращі голи Марадони

Запам'ятався Марадона не тільки цими двома голами. Він феєрив на полі часто.

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Автор: Олександр Топчій