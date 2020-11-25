Аргентинському екс-футболісту було 60 років.

Знаменитий екс-футболіст Дієго Марадона помер на 61-му році життя.

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Про це повідомив портал Clarin.

Причиною смерті легенди стала зупинка серця.

Варто відзначити, що 11 листопада Марадона був виписаний з лікарні після того, як переніс операцію на головному мозку. У аргентинця була субдуральна гематома.

Востаннє Марадона з'являвся на публіці ще 30 жовтня, коли керував своєю командою "Хімнасією" в матчі 1-го туру чемпіонату Аргентини.

Дієго Марадона: головне

Дієго Марадона виступав на позиціях атакувального півзахисника і нападника, а завершив кар'єру в 1997-му році.

Марадона представляв клуби "Аргентинос Хуніорс", "Бока Хуніорс", "Барселона", "Наполі", "Севілья" і "Ньюеллс Олд Бойз". За збірну Аргентини він провів 91 матч та забив 34 голи.

Головним успіхом у кар'єрі Марадони стала перемога на чемпіонаті світу 1986 року.

Марадона є автором одного з найвідоміших голів в історії футболу. На 51-й хвилині чвертьфіналу ЧС-1986 він відправив м'яч у ворота англійців рукою, ніж приніс аргентинцям перемогу з рахунком 2:1.

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Автор: Данило Слесь