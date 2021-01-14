Маурісіо Почеттіно завоював свій перший трофей у тренерській кар'єрі.

"Парі Сен-Жермен" завоював Суперкубок Франції. У матчі за трофей парижани обіграли "Марсель" з рахунком 2:1.

ПСЖ виграв перший кубок під керівництвом Маурісіо Почеттіно, а для самого аргентинця, який очолив парижан 2 січня, це перший трофей в тренерській кар'єрі.

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Відзначимо, що Неймар забив з пенальті, реалізувавши свій 18-й одинадцятиметровий з 19 у футболці ПСЖ.

ПСЖ - "Марсель" - 2:1

Голи: Ікарді, 39, Неймар, 85 - Пайєт, 89

ПСЖ: Навас, Флоренці, Маркіньос, Діалло, Курзава (Кімпембе, 65), Паредес (Данілу, 88), Верратті, Еррера (Сарабія, 90), Ді Марія (Неймар, 65), Ікарді (Кін, 88), Мбаппе

"Марсель": Манданда (Пеле, 46), Сакай, Гонсалес, Чалета-Цар, Нагатомо (Лірола, 66), Ронж'є (Жермен, 80), Камара, Гуйє (Сансон, 56), Радоньїч (Бенедетто, 56), Пайє, Товен

Відеоогляд матчу від MEGOGO.

Суперкубок Франції: цифри

ПСЖ завоював Суперкубок Франції у восьмий раз поспіль і вдесяте в історії.

ПСЖ є рекордсменом за кількістю перемог у турнірі, випереджаючи "Ліон" на два трофеї.

"Марсель" вшосте грав у матчі за Суперкубок і програв втретє.

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Автор: Антон Дудар