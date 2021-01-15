Мадридський клуб не захистив статус володаря Суперкубка Іспанії.

У півфінальному матчі Суперкубка Іспанії мадридський "Реал" поступився "Атлетіку" Більбао з рахунком 1:2.

Дубль у матчі зробив 34-річний хавбек "Атлетіка" Рауль Гарсія, котрий забив на 18-й хвилині і реалізував пенальті на 38-й. За "вершкових" відзначився Карім Бензема.

У фіналі Суперкубка Іспанії "Атлетік" зіграє проти "Барселони", яка вибила "Реал Сосьєдад". Поєдинок відбудеться 17 січня.

Огляд матчу від телеканалу MEGOGO.

Суперкубок Іспанії: головне

У першому півфіналі "Барселона" в драматичному матчі здолала "Реал Сосьєдад" в серії пенальті.

Найбільше перемог в даному турнірі має "Барселона" - 13 разів. На другому місці мадридський "Реал" - 11 разів в історії брали Суперкубок. У каталонців є реальний шанс збільшити відрив.

Фінал відбудеться 17 січня о 21:00 в місті Севілья.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Budrin Artem