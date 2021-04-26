"Реал" і "Челсі" починають боротьбу за вихід у фінал головного клубного турніру Європи.

27 квітня в Мадриді пройде перший півфінальний матч Ліги чемпіонів між місцевим "Реалом" та лондонським "Челсі".

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу "Реал" - "Челсі".

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Реал - Челсі: де дивитися матч

Пряму трансляцію цього матчу можна буде подивитися на телеканалі "Футбол 1".

Також в прямому ефірі матч буде доступний на медіасервісі MEGOGO.

Стартовий свисток прозвучить о 22.00.

Реал - Челсі: перед матчем

На попередніх стадіях плей-офф ЛЧ "Реал" вибив з боротьби "Аталанту" (1:0 і 3:1), а також пройшов "Ліверпуль" (3:1 і 0:0). "Челсі" вдалося пройти "Атлетіко" (1:0 і 2:0) і утримати перевагу в дуелі з "Порту" (2:0 і 0:1).

"Реал" зіграє в півфіналі Ліги чемпіонів вперше з 2018 року і вперше після відходу Кріштіану Роналду. "Челсі" пробився до півфіналу ЛЧ вперше за дев'ять років, тоді як їх тренер Томас Тухель в минулому сезоні грав у фіналі з ПСЖ.

Перед цією зустріччю "Реал" втратив очки в чемпіонаті Іспанії, зігравши внічию з "Бетісом" (0:0). А "Челсі" в АПЛ вдалося здобути надважливу перемогу над "Вест Хемом" з рахунком 1:0.

Один проти одного "Реал" і "Челсі" в попередній раз грали ще в 1998 році. Тоді у фіналі Суперкубка УЄФА "сині" здобули перемогу з рахунком 1:0.

Проти свого колишнього клубу може зіграти Еден Азар, який вже повернувся на поле після травми.

Судити матч буде нідерландський рефері Данні Маккелі.

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Автор: Антон Дудар