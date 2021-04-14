Єдиний гол в матчі забив футболіст, котрий вийшов на заміну.

"Челсі" поступився "Порту" в другому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, який пройшов в Іспанії. Номінальним господарем була англійська команда. Гості перемогли з рахунком 1:0.

"Порту" більше володів м'ячем, частіше створював загрозу біля воріт суперника і в компенсований арбітром час забив переможний гол. Але цього забракло "драконам". В лондонців після першої зустрічі був гандикап у два м'ячі й вони могли собі дозволити мінімальну поразку.

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"Челсі" - "Порту" - 0:1 (перший матч - 2:0)

Гол: Таремі, 94

"Челсі": Менді, Аспілікуета, Сілва, Рюдігер, Джеймс, Жоржиньо, Канте, Чіллуелл, Маунт (Зієш, 86), Хаверц (Жиру, 92), Пулішич

"Порту": Марчесін, Манафа (Нану, 75), Мбемба, Пепе, Зайду, Груїч (Таремі, 63), Урібе, Сержіу Олівейра (Фабіо Вієра, 84), Корона (Діас, 75), Отавіо, Марега (Еванілсон, 75)

Відеоогляд матчу від Volia Sport.

"Челсі" - "Порту": підсумки матчу

Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored визнаний опорник "Челсі" Жоржиньо (оцінка 7,7).

"Челсі" зіграє увосьме у своїй історії в півфіналі ЛЧ. Це рекорд серед всіх англійських клубів.

В 1/2 фіналу ЛЧ "Челсі" поміряється силами з переможцем пари "Реал" - "Ліверпуль".

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Автор: Будрін Артем