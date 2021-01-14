У півфіналі турніру каталонці обіграли "Реал Сосьєдад".

13 січня відбувся перший півфінальний матч Суперкубка Іспанії, в якому зустрічалися "Барселона" і "Реал Сосьєдад".

Каталонці пробилися у фінал завдяки перемозі в серії пенальті.

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Відзначимо, що "Барса" грала без Лео Мессі, який пропускав матч через дискомфорт в нозі.

Суперкубок Іспанії. 1/2 фіналу

"Реал Сосьєдад" - "Барселона" - 1:1 (по пенальті - 2:3)

Голи: Оярсабаль, 51 (з пенальті) - Де Йонг, 39

"Реал Сосьєдад": Реміро, Горосабел (Сальдуа, 91), Ле Норман, Субельнія, Монреаль, Меріно, Гевара (Субіменди, 106), Гуріді (Барренечеа, 81), Порту (Янузай, 102), Ісак (Жозе, 91), Оярсабаль

"Барселона": Тер Штеген, Мінгеса (Фірпо, 113), Араухо, Ленгле, Альба, Педрі (Пьяніч, 91), Бускетс (Пуч, 91), де Йонг, Грізманн, Брейтвейт (Трінкао, 78), Дембеле

Відеоогляд матчу від MEGOGO.

Суперкубок Іспанії: що потрібно знати

Суперкубок Іспанії вдруге проводиться у форматі "Фіналу чотирьох".

В іншому півфіналі 14 січня зустрінуться "Реал" і "Атлетіко".

Минулого року переможцем турніру став "Реал". А рекордсменом за кількістю перемог у Суперкубку є "Барселона" (13).

Фінал Суперкубка Іспанії-2021 запланований на 17 січня.

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Автор: Антон Дудар