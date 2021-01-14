13 січня відбувся перший півфінальний матч Суперкубка Іспанії, в якому зустрічалися "Барселона" і "Реал Сосьєдад".
Каталонці пробилися у фінал завдяки перемозі в серії пенальті.
Читайте такожСини Мессі бурхливо відсвяткували гол батька: відео стало хітом в мережі
Відзначимо, що "Барса" грала без Лео Мессі, який пропускав матч через дискомфорт в нозі.
Суперкубок Іспанії. 1/2 фіналу
"Реал Сосьєдад" - "Барселона" - 1:1 (по пенальті - 2:3)
Голи: Оярсабаль, 51 (з пенальті) - Де Йонг, 39
"Реал Сосьєдад": Реміро, Горосабел (Сальдуа, 91), Ле Норман, Субельнія, Монреаль, Меріно, Гевара (Субіменди, 106), Гуріді (Барренечеа, 81), Порту (Янузай, 102), Ісак (Жозе, 91), Оярсабаль
"Барселона": Тер Штеген, Мінгеса (Фірпо, 113), Араухо, Ленгле, Альба, Педрі (Пьяніч, 91), Бускетс (Пуч, 91), де Йонг, Грізманн, Брейтвейт (Трінкао, 78), Дембеле
Відеоогляд матчу від MEGOGO.
Суперкубок Іспанії: що потрібно знати
- Суперкубок Іспанії вдруге проводиться у форматі "Фіналу чотирьох".
- В іншому півфіналі 14 січня зустрінуться "Реал" і "Атлетіко".
- Минулого року переможцем турніру став "Реал". А рекордсменом за кількістю перемог у Суперкубку є "Барселона" (13).
- Фінал Суперкубка Іспанії-2021 запланований на 17 січня.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram