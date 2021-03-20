Захисник "Рейнджерс" прокоментував конфлікт у матчі проти "Славії", а чеський клуб подав заяву в поліцію.

Захисник "Рейнджерс" Глен Камара розповів свою версію скандальної ситуації, яка сталася в матчі-відповіді 1/8 Ліги Європи "Рейнджерс" - "Славія" (0:2).

Про це він написав у Twitter.

"Під час матчу Ондржей Кудела лаявся з одним з гравців "Рейнджерс". Коли я спробував втрутитися, він сказав мені заткнутися, після чого додав: "Секунду, друг мій". Потім він підійшов до мене, прикриваючи рот, нахилився до мого вуха і вимовив: "Ти йо*ана мавпа, ти знаєш, що це так". Я був шокований і наляканий, почувши такі расистські образи від професійного футболіста", - заявив Камара.

Він також висловив думку, що УЄФА має вжити заходів:

Читайте такожЧеського футболіста побили після матчу Ліги Європи: легендарний Джеррард звинував його в расизмі"Мерзенні расистські образи з боку Кудели відбулися на міжнародній арені, і будь-яка бездіяльність УЄФА буде виглядати як дозвіл на расизм".

Водночас "Славія" на своєму офіційному сайті повідомила, що направила заяву в поліцію через напад Камари на Куделу вже після завершення матчу. Чеський клуб заявляє, що Камара вдарив суперника по голові.

"Напад на Куделу був підготовленим і навмисним актом. Атака була жорстокою і здійснювалася в повну силу з наміром заподіяти фізичну шкоду нашому гравцеві", - заявили в чеському клубі.

Відео інциденту:

Clearly hear what went on from Kamara and Zungu here. Disgusting behavior from the Slavia player. pic.twitter.com/AgP0NqRobr — Jersey Ger (@NYCRFC) March 19, 2021

Скандал у матчі "Рейнджерс" - "Славія": що відомо

Під кінець матчу після грубого фолу з боку суперника Ондржей Кудела зі "Славії" щось сказав темношкірому фінському захиснику "Рейнджерс" Глену Камарі, прикривши рот рукою. Після цього на полі почалася бійка.

Після гри головний тренер "Рейнджерс" Стівен Джеррард висловився на підтримку Камари, висловивши надію, що УЄФА "не замне" цю ситуацію.

Після завершення матчу на території стадіону побили Куделу. У "Славії" заявили, що це зробив Камара, який вдарив Куделу "кулаком в голову на очах Джеррарда".

Через конфлікт гості тривалий час не могли покинути стадіон "Айброкс". Довелося викликати поліцію і евакуюватися зі стадіону разом з правоохоронними органами.

У "Славії" заперечують, що Кудела образив Камару на расистському грунті. "Я сказав йому: "Ти, йо*аний хлопець" (You fucking guy, - Прим.). Це було сказано на емоціях, але я категорично заперечую, що в цих словах було щось расистське", - наводяться слова Кудели.

Камара у відповідь заявив, що це "абсолютна брехня, яка не витримає ніякої перевірки". "Він висловився досить голосно, щоб мій одноклубник Бонгані Зунгу міг почути те, що було сказано", - сказав гравець "Рейнджерс".

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Автор: Антон Дудар