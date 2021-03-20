Захисник "Рейнджерс" Глен Камара розповів свою версію скандальної ситуації, яка сталася в матчі-відповіді 1/8 Ліги Європи "Рейнджерс" - "Славія" (0:2).
Про це він написав у Twitter.
"Під час матчу Ондржей Кудела лаявся з одним з гравців "Рейнджерс". Коли я спробував втрутитися, він сказав мені заткнутися, після чого додав: "Секунду, друг мій". Потім він підійшов до мене, прикриваючи рот, нахилився до мого вуха і вимовив: "Ти йо*ана мавпа, ти знаєш, що це так". Я був шокований і наляканий, почувши такі расистські образи від професійного футболіста", - заявив Камара.
Він також висловив думку, що УЄФА має вжити заходів:
Читайте такожЧеського футболіста побили після матчу Ліги Європи: легендарний Джеррард звинував його в расизмі"Мерзенні расистські образи з боку Кудели відбулися на міжнародній арені, і будь-яка бездіяльність УЄФА буде виглядати як дозвіл на расизм".
Водночас "Славія" на своєму офіційному сайті повідомила, що направила заяву в поліцію через напад Камари на Куделу вже після завершення матчу. Чеський клуб заявляє, що Камара вдарив суперника по голові.
"Напад на Куделу був підготовленим і навмисним актом. Атака була жорстокою і здійснювалася в повну силу з наміром заподіяти фізичну шкоду нашому гравцеві", - заявили в чеському клубі.
Відео інциденту:
Clearly hear what went on from Kamara and Zungu here. Disgusting behavior from the Slavia player. pic.twitter.com/AgP0NqRobr— Jersey Ger (@NYCRFC) March 19, 2021
Скандал у матчі "Рейнджерс" - "Славія": що відомо
- Під кінець матчу після грубого фолу з боку суперника Ондржей Кудела зі "Славії" щось сказав темношкірому фінському захиснику "Рейнджерс" Глену Камарі, прикривши рот рукою. Після цього на полі почалася бійка.
- Після гри головний тренер "Рейнджерс" Стівен Джеррард висловився на підтримку Камари, висловивши надію, що УЄФА "не замне" цю ситуацію.
- Після завершення матчу на території стадіону побили Куделу. У "Славії" заявили, що це зробив Камара, який вдарив Куделу "кулаком в голову на очах Джеррарда".
- Через конфлікт гості тривалий час не могли покинути стадіон "Айброкс". Довелося викликати поліцію і евакуюватися зі стадіону разом з правоохоронними органами.
- У "Славії" заперечують, що Кудела образив Камару на расистському грунті. "Я сказав йому: "Ти, йо*аний хлопець" (You fucking guy, - Прим.). Це було сказано на емоціях, але я категорично заперечую, що в цих словах було щось расистське", - наводяться слова Кудели.
- Камара у відповідь заявив, що це "абсолютна брехня, яка не витримає ніякої перевірки". "Він висловився досить голосно, щоб мій одноклубник Бонгані Зунгу міг почути те, що було сказано", - сказав гравець "Рейнджерс".
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