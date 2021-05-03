"Гірники" запропонували наставнику "Сассуоло" Роберто де Дзербі дворічний контракт.

Український телеведучий й журналіст Ігор Циганик поділився інсайдом щодо того, хто стане керманичем донецького "Шахтаря" наступного літа.

Про це повідомляє Footballhub.

"Де Дзербі буде в "Шахтарі". Швидше за все, нічого такого статися не може, щоб Де Дзербі не приїхав і не підписав контракт. Контракт нетривалий - на 2 роки. Разом із Де Дзербі мають приїхати кілька його помічників. Крім того, зараз йдуть перемовини про те, щоб кілька футболістів, яких хоче Де Дзербі, поповнили лави "Шахтаря". І це не тільки з тієї команди, яку зараз тренує італієць", - поділився цікавою інформацією Циганик.

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"Думаю, що найближчим часом Де Дзербі буде оголошений головним тренером "Шахтаря". Він попросив доволі серйозні гроші на увесь свій штаб. Хто став ініціатором цієї історії? Ну ми розуміємо, що зараз Даріо Срна виходить на перший план. Коли він виступав у Кальярі, то вже готувався до функціонерської роботи. Я думаю, що Срна став ініціатором того, щоб запросити Де Дзербі до "Шахтаря", - додав журналіст.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що переговори між "Шахтарем" і де Дзербі знаходяться на просунутій стадії.

Роберто де Дзербі: що про нього відомо

41-річний де Дзербі у 2013 році завершив кар'єру футболіста. Він пограв за "Наполі", "Катанію", "Брешію" і ряд інших клубів.

Кар'єру тренера він почав восени 2013 року, очоливши італійський "Дарфо Боаріо". Після цього він очолював "Фоджу", "Палермо", "Беневенто", а з 2018 року працює з "Сассуоло".

Під його керівництвом команда займала в Серії А 11-е і 8-е місця, а в поточному чемпіонаті йде на восьмій сходинці.

Контракт тренера з "Сассуоло" розрахований до літа 2021 року.

Сам де Дзербі заявив, що не проти попрацювати за межами Італії: "Можливо, я захочу почати новий проект в іншому місці, щоб вийти із зони комфорту".

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Автор: Артем Будрін