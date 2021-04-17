Нападник збірної України та бельгійського "Гента" Роман Яремчук потрапив до списку трансферних цілей англійського "Вулверхемтона".
Про це повідомляє hln.be.
Читайте такожФутболіст збірної України не реалізував пенальті в чемпіонаті Бельгії (відео)
"Вулверхемптон" відчуває проблеми в атаці і шукає варіанти на позицію центрфорварда. Яремчук з урахуванням своїх антропометричних даних ідеально підходить під той тип футболіста, якого шукає англійський клуб.
"Гент" готовий відпустити українця в обмін на 20 мільйонів євро.
У поточному сезоні на рахунку Яремчука 18 голів у 36 матчах за "Гент" у всіх турнірах.
Роман Яремчук: можливий відхід з "Гента"
- Яремчук хотів покинути "Гент" ще перед стартом цього сезону, а у жовтні заявив, що "він не у в'язниці" і хоче покинути команду.
- Однак взимку "Гент" не став відпускати Яремчука. За інформацією ЗМІ, клуб вже отримував конкретні пропозиції щодо трансферу форварда, але відповів відмовою, оскільки хоче виручити не менше 20 мільйонів євро.
- У лютому стало відомо, що Яремчук продовжив контракт з "Гентом" до 2025 року.
- У квітні українець розповів про ситуацію зі своїм трансфером.
- Раніше повідомлялося, що форвард потрапив в список трансферних цілей лондонського "Арсеналу".
- Форвард виступає за бельгійський клуб з 2017 року.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram