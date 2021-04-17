Роман Яремчук влітку може покинути бельгійський "Гент".

Нападник збірної України та бельгійського "Гента" Роман Яремчук потрапив до списку трансферних цілей англійського "Вулверхемтона".

Про це повідомляє hln.be.

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"Вулверхемптон" відчуває проблеми в атаці і шукає варіанти на позицію центрфорварда. Яремчук з урахуванням своїх антропометричних даних ідеально підходить під той тип футболіста, якого шукає англійський клуб.

"Гент" готовий відпустити українця в обмін на 20 мільйонів євро.

У поточному сезоні на рахунку Яремчука 18 голів у 36 матчах за "Гент" у всіх турнірах.

Роман Яремчук: можливий відхід з "Гента"

Яремчук хотів покинути "Гент" ще перед стартом цього сезону, а у жовтні заявив, що "він не у в'язниці" і хоче покинути команду.

Однак взимку "Гент" не став відпускати Яремчука. За інформацією ЗМІ, клуб вже отримував конкретні пропозиції щодо трансферу форварда, але відповів відмовою, оскільки хоче виручити не менше 20 мільйонів євро.

У лютому стало відомо, що Яремчук продовжив контракт з "Гентом" до 2025 року.

У квітні українець розповів про ситуацію зі своїм трансфером.

Раніше повідомлялося, що форвард потрапив в список трансферних цілей лондонського "Арсеналу".

Форвард виступає за бельгійський клуб з 2017 року.

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Автор: Антон Дудар