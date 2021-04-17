Роман Яремчук в цьому сезоні забив 18 голів за Гент / фото kaagent.be

Нападник збірної України та бельгійського "Гента" Роман Яремчук потрапив до списку трансферних цілей англійського "Вулверхемтона".

Про це повідомляє hln.be.

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"Вулверхемптон" відчуває проблеми в атаці і шукає варіанти на позицію центрфорварда. Яремчук з урахуванням своїх антропометричних даних ідеально підходить під той тип футболіста, якого шукає англійський клуб.

"Гент" готовий відпустити українця в обмін на 20 мільйонів євро.

У поточному сезоні на рахунку Яремчука 18 голів у 36 матчах за "Гент" у всіх турнірах.

Роман Яремчук: можливий відхід з "Гента"

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Автор: Антон Дудар