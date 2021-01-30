Бразильський "Зубастик" розповів, яких двох трофеїв йому не вистачило для повного щастя.

Екс-форвард збірної Бразилії та ряда європейських грандів зізнався, що йому не вистачило завоювати кубок Ліги чемпіонів та виграти Кубок Лібертадорес протягом своєї насиченої на яскраві події кар'єри.

Про це стало відомо з його інтерв'ю для Globo Esporto.

"Я віддав би два пальці: один за перемогу в Кубку Лібертадорес та ще один – за Лігу чемпіонів. Шкода, що не переміг в першому змаганні з "Крузейро" або "Корінтіанс", а в другому – з "Інтером" чи "Реалом", – розмірковує "Зубастик".

Зауважимо, що Роналдо двічі ставав володарем "Золотого м'яча" - в 1997 та 2002 роках. А також феноменальний нападник двічі приводив свою рідну збірну до перемоги на Чемпіонаті світу. З ним Бразилія вигравала мундіаль у 1994 та 2002 роках.

Також Роналдо став унікальним гравцем, оскільки захищав кольори клубів, які є запеклими ворогами: "Реалу" та "Барселони", а також "Інтера" й "Мілану".

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Автор: Будрін Артем