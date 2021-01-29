Кріштіану Роналду і Джорджина Родрігес опинилися під слідством в Італії.

Зірковий нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду і його кохана Джорджина Родрігес, щоб відсвяткувати день народження дівчини, вирушили на гірськолижний курорт в Альпах.

Як повідомляє Reuters, відправившись на курорт через кордон між регіонами П'ємонт і Валле-д'Аоста. Роналду і Родрігес, якій виповнилося 27 років, ймовірно, порушили карантинні заходи.

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У поліції регіону Валле-д'Аоста підтвердили, що почали розслідування у зв'язку з поїздкою пари в альпійське місто Курмайор.

Справа в тому, що переміщення між регіонами, що відносяться до "помаранчевої зони" (в неї входять в тому числі П'ємонт і Валле-д'Аоста), заборонено поставленням уряду. Виняток може скласти поїздка в свій другий будинок або з робочих питань.

Якщо буде доведено, що Роналду порушив правила карантину, то найбільш вірогідним покаранням для нього буде штраф.

Під час свого відпочинку Кріштіану і Джорджина, зокрема, каталися на снігоході і відпочивали в басейні в горах.

Родрігес виклала в мережу відео, на якому вони з Роналду цілуються в басейні під відкритим небом. Після цього футболіст вилазить з басейну і закопує ноги в снігу.

Також в мережі з'явився ролик, на якому пара сидить на снігоході.

Нагадаємо, Роналду і Родрігес виховують чотирьох дітей: дочку Алану, яку дівчина народила футболісту, восени 2017 року, а також Кріштіану-молодшого, Матео і Єву, народжених від сурогатних матерів.

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Автор: Антон Дудар