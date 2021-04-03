"Рух" та "Зоря" зустрічалися в рамках 20-го туру чемпіонату України. Поєдинок відбувся на стадіоні "Арена Львів".
В кожному з таймів відзначився по одному голу Артем Громов. 31-річний хавбек забезпечив луганській команді впевнену перемогу з рахунком 2:0. Таким чином, "Зоря" зміцнила своє перебування на 3-й сходинці та має 35 залікових пунктів. "Рух" продовжує пасти задніх і замикає турніру таблицю. У них всього 13 очок.
"Рух" - "Зоря" - 0:2
Голи: Громов, 8, 60
"Рух": Бандура, Гагун, Стаменкович, Зец, Мисик, Мартинюк, Карасюк (Кухарук, 65), Федорчук, Климчук (Кухаревич, 46), Б. Бойчук (Притула, 65), Кондраков (Борячук, 46)
"Зоря": Васіль, Хомченовський, Іванісеня, Абу Ханна, Жуніор Рейс (Циганікс, 77), Цвек (Назарина, 77), Юрченко, Кабаєв, Луньов (Аллах'яр, 67), Громов (Гладкий, 77), Шахаб (Гринь, 88)
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