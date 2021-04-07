Руслан Малиновський визнаний найкращим в італійському клубі за підсумками березня.

Півзахисник збірної України Руслан Малиновський визнаний найкращим гравцем італійської "Аталанти" за підсумками місяця.

Найкращим Малиновського визнали вболівальники, українець переміг у голосуванні фанатів, повідомив офіційний Twitter "Аталанти".

Читайте такожМалиновський своїми двома асистами допоміг Аталанті здобути чергові три очкиУ фінальному голосуванні Малиновський обійшов захисника Берата Джимсіті.

"Заслужено, Малина!",- зазначили в італійському клубі.

У березні Малиновський провів у складі "Аталанти" 309 хвилин у п'яти іграх. В його активі 1 гол, 1 результативна передача і 5 ключових пасів.

Руслан Малиновський: кар'єра в "Аталанті"

Руслан Малиновський перейшов в "Аталанту" в липні 2019 року з бельгійського "Гента" за 13,6 мільйонів євро, ставши одним з найдорожчих футболістів в історії клубу.

У своєму першому сезоні він провів за італійський клуб 44 матчі, в яких забив 9 голів і зробив 4 гольові передачі.

У поточному сезоні на рахунку українця 34 матчів, 4 голи і 6 асистів у складі клубу з Бергамо.

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Автор: Антон Дудар