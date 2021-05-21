Сергій Ференчак пішов з життя за невідомих обставин.

На 38-му році життя перестало битися серце екс-півзахисника сімферопольської "Таврії" та луганської "Зорі" Сергія Ференчака.

Про це стало відомо з офіційного Facebook "Зорі".

Деталі загибелі не повідомляються.

Ференчак народився в Криму й робив перші кроки у футбольних секціях півострова. В українській Прем'єр-лізі він захищав кольори "Севастополя", "Зорі" й "Таврії".

В УПЛ Ференчак виступав лише до 2013 року. Після цього Сергій поїхав до білоруської "Белшини". Згодом повернувся до Криму, який окупувала РФ, і прийняв російське громадянство.

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Автор: Артем Будрін