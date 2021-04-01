Серхіо Рамосу належить вилікувати литковий м'яз.

Захисник і капітан "Реала" Серхіо Рамос не зможе допомогти мадридцям найближчим часом.

Про це повідомляє AS.

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Пошкодження легенда "королівського клубу" зазнав у розташуванні збірної Іспанії, яка розпочала свій шлях до Катару у відбірковому циклі до Чемпіонату світу 2022 року.

35-річний ключовий гравець "вершкових" травмував литковий м'яз і орієнтовно на місяць вибув з обойми. Отож, Рамос буде не доступний на поєдинки 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти "Ліверпуля" (6 і 14 квітня), а також 10 квітня пропустить "Ель-Класіко" проти принципового суперника мадридців - "Барселони".

Серхіо Рамос: легенда "Реала"

35-річний Рамос виступає за "Реал" з 2005 року після переходу з "Севільї".

На його рахунку 101 гол і 40 асистів у 670 матчах за клуб. У тому числі він забивав надважливі голи у двох фіналах Ліги чемпіонів проти "Атлетіко" і ряді інших матчів.

Разом з "Реалом" Рамос 5 разів виграв чемпіонат Іспанії, 2 - Кубок Іспанії, 4 - Суперкубок країни, 4 - Лігу чемпіонів, 3 - Суперкубок УЄФА, 4 - Клубний чемпіонат світу.

Рамос є найкращим бомбардиром серед захисників, які виступали в чемпіонаті Іспанії у 21 столітті (74 голи).

Влітку у Рамоса закінчується контракт з "Реалом", і сторони поки не змогли домовитися про його продовження. На досвідченого захисника претендує ПСЖ.

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Автор: Будрін Артем